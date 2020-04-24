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影／移工宿舍床位狹窄、通風不良　侯友宜稽查下令改善

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記者羅婉庭／新北報導

新北市移工人數將近9萬9千名，居全國第3高，其中5成以上為製造業移工。新北市長侯友宜24日稽查一間電子業的移工宿舍，視察後他表示，大致上有做到防疫，但是房間沒有空調，通風方面必須加強、儘速改善。

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

新加玻爆發移工宿舍大規模群聚感染，確診人數已飆升近萬人，新北市上緊發條，勞工局及相關單位啟動密集宣導，「防疫不確實，直接開罰僱主」。侯友宜今日稽查點為一間位於中和的華碩旗下子公司；市長到場前，該宿舍之移工已全員戴上口罩，宿舍環境看似乾淨、整潔，每個床位都設有布簾，但與隔壁床約僅距離0.5到1公尺，十分擁擠

除了空間狹窄無法維持室內社交距離外，房間內僅於天花板架各一台電風扇，有些房間無對外窗戶，有窗戶的房間也是將窗戶緊閉，房外走廊狹窄，廁所同樣通風不良，且為鐵皮搭建，不排除是違建拓寬。

對於房內不通風有造成感染的疑慮，公司人員回應，今天是因為天氣冷，所以冷氣跟窗戶都沒有開，至於空間狹窄難以保持社交距離，該人員表示，站在移工的立場，「乾淨、整潔、可以住即可」，他們也負擔不起一般飯店的房間價格，目前是每人月繳2300元台幣，且公司的規格仍是有符合既有之法規，若去看其他公司的宿舍，環境應該會更糟

對於通風問題，侯友宜視察後特地交代，必須要加強、盡快改善。他視察房間的同時，也關心移工是否了解防疫三步驟，移工都相當清楚地回答，侯也交代她們，現在嚴峻時期，大家共體時艱，在台灣境內的每個人，都有責任做好防疫，保護自己，也保護別人，非必要請勿前往人多的公共場所。

▲侯友宜視察移工宿舍環境。（圖／記者呂佳賢攝）

▲移工宿舍環境。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜強調，這段時間全球疫情嚴峻，尤其新加坡的防疫是採取非常嚴格的管控，但因為移工宿舍爆發群聚感染，該廠九成人員確診，七成來自移工，全球有可能發生的地方，都要提醒自己，如何做到預防類似事件發生。

侯友宜表示，前段時間多次交代當地業者，要注意外籍移工的生活起居與活動點，做好防疫宣導，新北前前後後做了24次外籍移工座談，但看到新加坡疫情爆發，他再度要求、抽查，看宿舍有無做到防疫標準。

侯友宜強調，新北的移工人數是全國第三多，光是今日視察的這一家宿舍就有251位，分住於四層樓，因此必需了解有沒有做到防疫標準。視察後得知，每間住有6位，這點符合標準，但通風可以再改善，每間房間只有一個窗戶，空調也沒有開。大致上移工的飲食區座位有區隔開，衛浴設備清潔都有做到位，希望新北市其他移工宿舍都比照辦理，其他間會持續做抽查。

侯友宜也說，謝謝公司給予外籍移工很多關懷，每個人都有戴口罩、勤洗手、量體溫，身體如果有狀況都會向公司報告，在關鍵防疫時刻，企業跟勞工局並肩作戰，若稍有疏漏可能造成另一個族群的交叉群聚感染，所以務必要小心。

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜視察移工宿舍防疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜視察移工宿舍環境。（圖／記者呂佳賢攝）

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