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人行續做2384億定向MLF　同步降息20基點助民間企業

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▲▼大陸人民銀行,央行,人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

應對新冠肺炎對經濟的衝擊，中國人民銀行（大陸央行）再次操作貨幣政策工具，支持民營和中小微型企業。據人行公告，24日展開金額561億元（人民幣，下同，約合新台幣2384億元）的定向中期借貸便利（TMLF）續做，期限為一年，利率較前次下調20個基點。

據了解，TMLF是人行為支持銀行等金融機構，對小微和民企增加信用投放所設，並於2019年1月時執行首次操作。對此TMLF與廣泛的中期借貸便利（MLF）差別，為前者具有針對性，申請條件也比較嚴格，以確保能真的用於增長小微和民營企業貸款，後者MLF則是人行基本上每個月都會進行操作，而且沒有強制性的資金流向用途。

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

▲人行持續為市場釋放流動性，並支持中小企業。（圖／CFP）

按照人行24日公告，執行TMLF續做，主要是根據金融機構需求情況而定，因此對當日到期的2674億元規模TML進行續做，金額為561億元，續做期限為1年，利率為2.95%，上次利率為3.15%。另今日無逆回購操作。

在此之前，人行已透過多個貨幣工具為市場增加流動性，包括三次降準，以及4月15日展開1000億元規模的MLF操作，中標利率為2.95%，跟隨7天期逆回購操作利率下降20基點；4月20日，發布4月份一年期LPR（貸款市場報價利率）為3.85%，較上月下調20個基點；五年期以上LPR為4.65%，較上月下調10個基點。

受疫情影響，今年首季中國經濟成長率出現6.8%的負增長，在此之下，中共中央政治局會議在4月中旬召開時，指出要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響，運用降準、降息、再貸款等手段，保持流動性合理充裕，引導貸款市場利率下行。

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