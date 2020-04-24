　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

即飲、手沖傻傻分不清？街頭盲飲實測　這「咖」好味如大師手沖

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲為了滿足講究的咖啡控，近期就有飲料大廠推出高質感產品，讓消費者不用上咖啡廳，也能喝到如同大師手沖般的好味道。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

咖啡，這個世界上最受歡迎的飲品之一，令不少人為之著迷，根據估計全球每天能喝掉約20億杯！如今這股黑金浪潮也席捲來台。

▲▼韋恩咖啡,Flash Brew,閃萃黑咖啡。（圖／記者姜國輝攝）
▲咖啡是世界上最受歡迎的飲品之一。（圖／記者姜國輝攝）

喝咖啡風氣盛行，台灣人也越喝越精，為了滿足講究的咖啡控，近期就有飲料大廠推出高質感產品，讓消費者不用上咖啡廳，也能喝到如同大師手沖般的好味道，ETtoday記者實際走上街頭邀請民眾盲飲實測，有人認為沒有難以下嚥的焦苦味、入口滑順回甘、口感自然沒有香料味，也有人喝出堅果及黑巧克力等豐富層次感，整體而言，不論口感、香氣均獲得正面評價。

▲▼韋恩咖啡,Flash Brew,閃萃黑咖啡。（圖／記者姜國輝攝）
▲街頭盲飲實測，韋恩咖啡新品不論口感、香氣都頗受好評。（圖／記者姜國輝攝）

盲測答案揭曉，試喝民眾幾乎一面倒認定為手沖的這一咖，其實是韋恩咖啡新品，使用100%阿拉比卡豆、無糖、無香料，萃取咖啡真實原味，讓民眾隨時隨地都能喝到好咖啡，而全新瓶型能夠輕巧地塞進公事包，不但方便攜帶，低調卻不失質感的包裝設計，還能展現時尚品味，大大滿足了追求「顏值」的消費者。

▲街頭盲飲實測 這「咖」好味如大師手沖。（圖／記者姜國輝攝）
▲韋恩Flash Brew閃萃黑咖啡全新瓶型讓人眼睛一亮。（圖／記者姜國輝攝）

在黑金市場中，主打拿了就走、說喝就喝的即飲咖啡，又有新突破！韋恩Flash Brew閃萃黑咖啡，運用優質原料搭配閃萃工藝，透過淋灑式高溫萃取後，再極速降溫封存香氣，使口感乾淨細緻、香醇不苦澀，打破一般大眾對包裝咖啡的印象，讓小資族花小錢就能擁有大享受。

▲▼韋恩咖啡,Flash Brew,閃萃黑咖啡。（圖／記者姜國輝攝）
▲韋恩Flash Brew閃萃黑咖啡，打破一般大眾對包裝咖啡的印象。（圖／記者姜國輝攝）

防疫期間少出門，宅在家也要為生活注入「儀式感」，只要簡單3步驟，就能宛若置身咖啡館。步驟1：拿出一本想看的書，挑個舒適的位置；步驟2：戴上耳機，選首輕快的音樂；步驟3：將Flash Brew閃萃黑咖啡倒入杯中加熱，20秒後咖啡香氣湧出，生活高度立馬跟著UP UP！

▲街頭盲飲實測 這「咖」好味如大師手沖。（圖／記者姜國輝攝）
▲宅在家也要有儀式感，簡單3步驟就能營造咖啡館氣氛。（圖／記者姜國輝攝）

一手端著咖啡啜飲，一邊看書享受美好時光，對味的咖啡不僅是提神良伴，也是追求LifeStyle的一部分！

ET快訊
愷樂認「幻想跟羅志祥在一起」！家中更衣室整排名牌包：老闆送我
「第二支手機像潘朵拉盒子」　美女律師400字嗆爆羅志祥：豬很
跟敦睦艦隊確診者打籃球！13密切接觸者全尋獲　1人是北部空軍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

想喝你只想喝你！國民男友許光漢代言黑松茶尋味新品「贅沢煎茶」　有你更回甘

全家挺防疫！領口罩享咖啡優惠、刷My FamiPay滿200折20

嘉義拾粹院必拍必買攻略　這款低調熱賣好物「鯖」厲害

搶救口罩危肌大作戰！見習網美小吳實測揪好物

舊金山咖啡4大天王之一首度快閃台灣　引進必喝經典，還有城市特調

即飲、手沖傻傻分不清？街頭盲飲實測　這「咖」好味如大師手沖

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

爆紅生吐司、充滿父愛的可頌　4大品牌必吃麵包擄獲貪吃鬼的胃袋

SOGO台北店滿5千送4百連續13天　「防疫戰備車」加購現賺1800元

【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

好萌！85公斤「犀牛寶寶」過滿月 馬麻幫洗泥巴浴～親子互動超療癒

即飲、手沖傻傻分不清？街頭盲飲實測　這「咖」好味如大師手沖

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

爆紅生吐司、充滿父愛的可頌　4大品牌必吃麵包擄獲貪吃鬼的胃袋

SOGO台北店滿5千送4百連續13天　「防疫戰備車」加購現賺1800元

【廣編】美味自煮攻略　在家「一鍵」搞定

美樂蒂、布丁狗、蛋黃哥全來了！「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

母親節在家開起「時尚髮廊」！台日熱銷染髮霜「好染好上色」媽媽立馬變年輕

【廣編】許太太看過來！　許光漢帥氣學生裝扮為舒跑代言

博客來華文暢銷榜TOP10　新手作家星二代擠掉蔣勳、張曼娟奪下冠軍

買高規旗艦吸塵器送雙人牌鍋具！東森購物獨推超值價12,999宅配到家

企聯女壘／沒有洋將、上屆MVP離隊　新世紀黃蜂拚衛冕壓力大

快訊／確診官兵12例在高雄！韓國瑜跟進盧秀燕　娛樂場所實名制

頂樓「加蓋鐵皮屋頂」防漏水！　她擔心被檢舉…網曝關鍵：沒圍牆面就合法

停泊日本港口…義籍「歌詩達大西洋號」近90名船員確診　全船進行檢測

疫情成推手！商業本票e發行大爆發　今年來超過七成採電子發行

中鋼股東會紀念品吹「防疫風」　鯨彩都繪抗菌鋼杯保平安

日職／開幕閉門機率高　5月討論開打日期

保時捷將推出「親民版」Taycan？後驅、單馬達將提供特定市場

台美防疫物資「交易說」？　國民黨批外交部：連陳時中也敢騙

8月歐洲田徑錦標賽宣布取消　日期無選擇空間不考慮延期舉辦

「浴血喪屍」現身摩鐵　情侶吸笑氣過量倒地發癲抽搐

消費熱門新聞

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

日本男星「刮鬍神器」美式賣場獨賣

台酒麵攤超逼人！三杯雞乾麵上市

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

超萌miffy來了！限量面紙盒、3用床上桌必收

SOGO台北店滿5千送4百連續13天

洗碗機讓你把時間留給更值得的人

「全聯We Sweet X 三麗鷗」打造6款萌甜點

家樂福防疫新規！即日起進賣場強制戴口罩

兼顧家計拚店長！巧手收服王令麟

名醫+國家健康認證雙推薦　有效更安心

生活工場進駐東森購物　公開必搶超高CP值好物

博客來華文暢銷榜TOP10　星二代奪冠

更多熱門

相關新聞

愛喝咖啡該注意的3件事！

愛喝咖啡該注意的3件事！

對於咖啡控來說，一天一杯咖啡已經是家常便飯，沒有用咖啡開啟一天還會渾身不在自在，除了提神醒腦以及放鬆功效，咖啡更是「綠原酸」含量最高的飲品，勝過其他蔬果中的含量，有助釋放情緒、維持代謝、幫助減重，更具有令人驚豔的抗氧化能力，被醫學證實對人體好處多多。

喜歡喝「黑咖啡」的3大迷人特質

喜歡喝「黑咖啡」的3大迷人特質

最適合喝黑咖啡瘦身的3個時間！

最適合喝黑咖啡瘦身的3個時間！

黑松沙士明年七十歲了！董座張斌堂：兩大核心能力打造生活品牌

黑松沙士明年七十歲了！董座張斌堂：兩大核心能力打造生活品牌

大甲媽祖「光明燈」限量酒款上市

大甲媽祖「光明燈」限量酒款上市

關鍵字：

黑松韋恩咖啡閃萃黑咖啡阿拉比卡豆FlashBrewWINCAFE盲測手沖即飲咖啡

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青驚吐「分手後去檢查性病」　檢驗結果公開了！

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

分手信全文／周揚青揭「羅志祥私生活5內幕」

阿翔曾嗆羅志祥「愛情的爛東西」！狂譙：女友都被你追走

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面