即飲、手沖傻傻分不清？街頭盲飲實測　這「咖」好味如大師手沖

▲為了滿足講究的咖啡控，近期就有飲料大廠推出高質感產品，讓消費者不用上咖啡廳，也能喝到如同大師手沖般的好味道。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

咖啡，這個世界上最受歡迎的飲品之一，令不少人為之著迷，根據估計全球每天能喝掉約20億杯！如今這股黑金浪潮也席捲來台。



▲咖啡是世界上最受歡迎的飲品之一。（圖／記者姜國輝攝）

喝咖啡風氣盛行，台灣人也越喝越精，為了滿足講究的咖啡控，近期就有飲料大廠推出高質感產品，讓消費者不用上咖啡廳，也能喝到如同大師手沖般的好味道，ETtoday記者實際走上街頭邀請民眾盲飲實測，有人認為沒有難以下嚥的焦苦味、入口滑順回甘、口感自然沒有香料味，也有人喝出堅果及黑巧克力等豐富層次感，整體而言，不論口感、香氣均獲得正面評價。



▲街頭盲飲實測，韋恩咖啡新品不論口感、香氣都頗受好評。（圖／記者姜國輝攝）

盲測答案揭曉，試喝民眾幾乎一面倒認定為手沖的這一咖，其實是韋恩咖啡新品，使用100%阿拉比卡豆、無糖、無香料，萃取咖啡真實原味，讓民眾隨時隨地都能喝到好咖啡，而全新瓶型能夠輕巧地塞進公事包，不但方便攜帶，低調卻不失質感的包裝設計，還能展現時尚品味，大大滿足了追求「顏值」的消費者。



▲韋恩Flash Brew閃萃黑咖啡全新瓶型讓人眼睛一亮。（圖／記者姜國輝攝）

在黑金市場中，主打拿了就走、說喝就喝的即飲咖啡，又有新突破！韋恩Flash Brew閃萃黑咖啡，運用優質原料搭配閃萃工藝，透過淋灑式高溫萃取後，再極速降溫封存香氣，使口感乾淨細緻、香醇不苦澀，打破一般大眾對包裝咖啡的印象，讓小資族花小錢就能擁有大享受。



▲韋恩Flash Brew閃萃黑咖啡，打破一般大眾對包裝咖啡的印象。（圖／記者姜國輝攝）

防疫期間少出門，宅在家也要為生活注入「儀式感」，只要簡單3步驟，就能宛若置身咖啡館。步驟1：拿出一本想看的書，挑個舒適的位置；步驟2：戴上耳機，選首輕快的音樂；步驟3：將Flash Brew閃萃黑咖啡倒入杯中加熱，20秒後咖啡香氣湧出，生活高度立馬跟著UP UP！



▲宅在家也要有儀式感，簡單3步驟就能營造咖啡館氣氛。（圖／記者姜國輝攝）

一手端著咖啡啜飲，一邊看書享受美好時光，對味的咖啡不僅是提神良伴，也是追求LifeStyle的一部分！