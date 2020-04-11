嘉義拾粹院必拍必買攻略　這款低調熱賣好物「鯖」厲害

▲擁有全台最高3D彩繪的嘉義「拾粹院」，因為好拍免門票成為打卡熱點，但其實它是一座鯖魚主題館，而最大賣點就藏在館內。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／嘉義報導

36尺高的「進擊大猩猩」，活靈活現立體感十足，任何人站在牠旁邊都會變得超迷你！這個由4層貨櫃堆疊而成的大型3D彩繪，不只是全台最高，畫得更是維妙維肖，拍起照來很有效果！





▲站在36尺高的「進擊大猩猩」旁，瞬間變得超迷你。（圖／記者吳杰澄攝）

走兩步路換個場景利用借位拍照，還能坐上海底皇宮的王位或是留下與美人魚、鯨鯊、海豚共游的身影！位於嘉義大林的「拾粹院」因為好拍免門票，每到假日都吸引大批人潮，但其實它的最大賣點藏在館內。





▲「拾粹院文創藝術園區」好拍免門票，成為嘉義打卡熱點。（圖／記者吳杰澄攝）

一推開門，壯觀的魚龍捲馬上映入眼簾，不難發現「拾粹院文創藝術園區」其實是一座鯖魚主題館，從裝置、擺設到AR互動等都有滿滿的鯖元素，可以參觀長知識；而在販售部則提供免費咖啡、茶飲與鮮食，以及多種伴手禮選擇，其中一款人氣商品，更是行家激推的必買好貨！



▲▼拾粹院其實是一座鯖魚主題館。（圖／記者吳杰澄攝）





「現在不是防疫嗎？多吃魚可以增加免疫力！它喝起來很像柴魚高湯，我在煮麵煮粥之後會淋上去，吃起來就很鮮美，也可以解決我兒子不吃魚的問題！」有消費者是專程來補貨，也有人是聽朋友推薦而來，實際試過味道後，覺得相較於雞精更順口，加上公婆喜歡喝魚湯對於鮮味的接受度很高，又是台糖百年大廠生產製造，「讓我覺得很安心」，所以就一口氣買了一大箱。



▲鯖粹鯖魚精營養豐富無腥味，是行家激推的必買好物。（圖／記者吳杰澄攝）

這款由鯖粹、台糖與元培醫事科大三方跨領域開發的「鯖粹」鯖魚精，營養豐富卻無腥味好入口，即使沒有大肆宣傳，還是在民眾口耳相傳下低調熱銷，上市一年就賣出50萬瓶，堆疊起來的高度相當於79座台北101。



▲▼由台糖生產製造的「鯖粹」上市一年就賣出50萬瓶。（圖／記者吳杰澄攝）





「鯖粹是透過台糖特殊的低溫萃取技術，可以保留鯖魚當中完整的營養，最重要的就是蛋白質！在元培醫大的人體臨床實驗當中，證實了鯖粹裡面的蛋白質結構，有92.3%都是屬於比較小分子短胜肽，是我們腸道可以直接吸收的形式。」實際詢問營養師陳怡錞，也對鯖粹鯖魚精的營養價值表示認同。



▲營養師陳怡錞認為鯖粹含92.3%短胜肽，營養能有效被人體吸收。（圖／記者吳杰澄攝）

陳怡錞補充說道，小小一瓶鯖粹，濃縮8尾鯖魚精華，經檢驗證實富含9種人體必需胺基酸，能促進生長發育、建造與修補身體組織，以及維持重要的免疫功能，是相當優質的營養補充品，「像消化功能比較差的人，比如說銀髮族、高壓上班族，以及經常吃胃藥的朋友，或抵抗力較差的族群，例如經常生病、正在生病，和生完病之後的復元，喝鯖粹都可以即時補充到一些好吸收的營養」。



▲鯖粹經檢驗證實富含9種人體必需胺基酸。（圖／記者吳杰澄攝）



正值防疫期間，除了戴口罩、勤洗手，也別忘了從飲食下手增加抵抗力！但是工作忙到沒時間料理怎麼辦？不如喝瓶鯖粹隨時補充營養，而且現在丁丁藥局、杏一醫療和city'super都能買得到，我們與「鯖」的距離也更近了！