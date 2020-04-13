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舊金山咖啡4大天王之一首度快閃台灣　引進必喝經典，還有城市特調

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若有在研究精品咖啡的人應該知道美國舊金山有必喝的4大天王：「藍瓶咖啡（Blue Bottle）」、「四桶咖啡（Four Barrel Coffee）」、「Ritual Coffee Roasters」與「Sightglass Coffee」，其中「Four Barrel Coffee」宣布將於今年4月首度跨海快閃台灣，讓近期無法出國一嘗道地風味的咖啡控也能一解相思之愁。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「Four Barrel Coffee」之所以厲害可不是隨口說說，發跡於舊金山的嬉皮區Mission，由另一家必訪咖啡Ritual的創始人Jeremy Tooker於2008年另闢門戶而成，店舖融入當地雅痞藝術風格，目前全球僅有2間皆位於舊金山的門市，以及一間與當地烘焙坊Mill共同開設的複合店。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Sogo快閃門市一景

這次首度來台快閃，不僅會引進經典口味，包括「標準舊金山黑咖啡」、「Four Barrel Latte」、「阿法奇朵」，也會有歐美很夯的「瑞典Oatly燕麥奶Latte」以及兩款為了台灣設計的獨家款「台北特調香蕉Latte」與「蜂蜜檸檬紅烏龍茶」，現做咖啡可以喝到最新鮮純粹的迷人風味，杯子的品牌經典繽紛logo也成為大家到手後的打卡必備畫面。如果覺得這樣還不夠，別擔心，因為現場也會販售4款原裝進口的咖啡豆，就算過了快閃期間，自己在家也能喝到舊金山的道地咖啡風味。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲台北特調香蕉Latte（NT$150）

另外「Four Barrel Coffee」這次來台也帶來兩款厚片吐司，分別是經典的「舊金山早晨吐司」與台灣限定的「Hello 台北」，前者將吐司現烤後塗上綿密的核桃醬與巧克力醬，再撒上濃郁的肉桂粉與海鹽點綴，吃起來鹹甜交錯，意外超搭；後者的台灣限定款則是塗上cream cheese後灑上大量烏魚子碎與蔥末點綴，鮮橘色表面也是另類亮點。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Hello 台北（NT$90）

最後，吃的喝的都買齊了，當然也要購入品牌的經典週邊，這次帶來兩款帆布袋與一款隨行杯，白色款是每天前50名消費打卡即可免費獲得；黑色款托特包則是從舊金山空運來台的設計師聯名款，每天限量10個，價格為NT$1,580；隨行杯則是與Miir Tumbler聯名，同樣為NT$1,580。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲設計師聯名托特包（NT$1,580，每日限量10個）

「Four Barrel Coffee」台灣快閃資訊

地點：遠東Sogo忠孝館1樓圓形廣場
期間：4月1日－4月7日
備註：5月1日將快閃巡迴至誠品南西1樓入口、5月25日至誠品信義旗艦店2樓

※WENDY CHEN
（完整文章請看VOGUE.com

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