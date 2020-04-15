全家挺防疫！領口罩享咖啡優惠、刷My FamiPay滿200折20

▲全家挺防疫，從店員、店面到商品都全面防護外，更祭出多重好康優惠。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／採訪報導

防疫時期，保持社交距離、減少群聚成為全民共識，民眾大幅減少餐廳外食，也帶動了便利商店的業績逆勢成長。



▲民眾減少餐廳外食，帶動便利商店業績成長。（圖／記者陳家豪攝）

買杯咖啡再上路，是不少人每日例行公事，選擇豐富的鮮食調理則包辦了許多學生、上班族的早中晚餐加宵夜，便利商店是你我生活中的好鄰居，然而非常時期，消費者來來去去，也讓店員不得不繃緊神經加強防疫措施。



▲全家防疫升級！店員製作咖啡前都會用酒精消毒雙手。（圖／記者陳家豪攝）

全家便利商店店員周小姐：「我們製作咖啡跟霜淇淋前，都會用酒精來做消毒，另外檯面跟咖啡機台以及熟食調理區，也都會用酒精來做擦拭。」



▲全家門市店員加強清潔，避免新冠肺炎病毒殘留。（圖／記者陳家豪攝）



除了加強清潔，避免新冠肺炎病毒殘留，全家便利商店也嚴格把關鮮食品質，近期又以符合健康趨勢、擁有Clean Label潔淨標示認證，不含人工香料、人工色素等8大添加物，並經過第三公證單位檢驗合格的即食品，最受消費者青睞。



▲▼Clean Label潔淨標示認證鮮食，讓消費者安心買健康吃。（圖／記者陳家豪攝）





上班族說：「剛好下班這邊就有全家很方便，而且相較於外面的路邊攤，衛生讓我比較放心，像我都會買一些便當類或是媽媽煮藝當配菜，還有吐司可以順便買來當明天的早餐。」



▲可24小時隨時加熱吃的媽媽煮藝，買氣相當旺。（圖／記者陳家豪攝）

而針對防疫期間，民眾減少出門掀起一波又一波的囤貨潮，全家也備齊貨品正面迎戰！包括可24小時隨時加熱吃的冷凍食品、泡麵、水、乾貨以及民生用品等，買氣都相當旺。



▲迎戰囤貨潮！全家備齊貨品祭優惠。（圖／記者陳家豪攝）



小資女說：「附近都會有便利商店，離上班或離家都很近，可以買一些麵條、罐頭跟一些冷凍的加熱食品，然後有優惠、庫存又很多，加熱就可以吃了，就是很簡單、方便可以料理的商品。」



▲全家挺防疫！刷My FamiPay單筆滿200折20。（圖／記者陳家豪攝）

全家挺防疫，從店員、店面到商品都全面防護外，更祭出多重好康，除了領口罩能享咖啡優惠，為了鼓勵民眾使用行動支付，減少現金接觸、保持雙手清潔，現在以My FamiPay付款，還有單筆滿200元折20元，回饋高達10%的優惠，為消費者帶來小確幸，也讓防疫更上一層樓。