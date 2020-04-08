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搶救口罩危肌大作戰！見習網美小吳實測揪好物

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▲防疫期間「口罩不離口」成為全民運動，卻也引發肌膚問題，要防疫也要美麗嗎？跟著見習網美 小吳一起搶救危肌！（採訪／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

防疫期間「口罩不離口」成為全民運動，但長時間包覆臉部不僅不舒服，潮濕悶熱再加上摩擦，更讓肌膚吃不消，又是面出油、狂冒痘與粉刺，實在令人崩潰！要想學著如何同時防疫兼顧美麗嗎？跟著見習網美小吳一起搶救危肌！

▲小吳實測DR. WU。（圖／記者吳杰澄攝）
▲「口罩不離口」讓擁有好膚質的見習網美小吳也遭遇痘痘危肌。（圖／記者張凱喨攝）

「戴著口罩，臉就很容易悶熱，悶得我的好肌膚都長出了痘痘！」怒指臉頰上的不速之客，小吳激動表示，自己是不太會長痘痘的人，所以這次冒出口罩痘，讓他驚覺「非常時期，更需要注意日常護理」，也因此特地揪YOYO和聖元前往屈臣氏醫美金評賞挖寶，而鎖定下手的目標就是台灣NO.1 醫美品牌DR. WU，「畢竟DR. WU是我們之前盲測第一名的化妝水，這次要看看除了化妝水，其它產品是不是也完勝大推，幫助解決口罩危肌」，3人這次更化身糾察隊，親自實測熱賣商品。

▲小吳實測DR. WU。（圖／記者吳杰澄攝）
▲屈臣氏醫美金評賞開跑，小吳、YOYO、聖元抓緊機會來挖寶。（圖／記者張凱喨攝）

「搶救危肌第一步，加速代謝！」針對口罩族的肌膚問題，見習網美小吳強調清潔一定要做好，因為長時間戴著口罩，呼吸的熱氣造成口罩內溫度、濕度上升，容易導致油脂分泌變多、細菌孳生、阻塞毛孔，所以適度去角質清理毛孔是必須的，YOYO建議「乾性肌或敏弱肌可使用DR. WU杏仁酸溫和煥膚精華，內含獨創黃金比例三重酸:5%杏仁酸、2%水楊酸、1%焦葡酸可以溫和漸進式代謝角質、淨化粉刺，而像小吳一樣被痘痘困擾或是中性肌/油性肌者，則可使用DR. WU杏仁酸亮白煥膚精華18%，經典黃金濃度18%杏仁酸，密集速效代謝老廢角質，，改善粉刺、痘痘、痘疤、毛孔粗大等問題。」

▲小吳實測DR. WU。（圖／記者吳杰澄攝）
▲小吳、YOYO、聖元化身糾察隊，實測DR. WU明星商品。（圖／記者張凱喨攝）

「搶救危肌第二步，保濕！尤其使用完杏仁酸，保濕更要做足！」在網美界闖蕩兩年的3人認為，口罩族保養應首重保濕，維持肌膚油水平衡，才能減少臉部出油！而他們也私心大推DR. WU玻尿酸保濕精華化妝水，因為質地清爽、不黏膩、好吸收，而且一抹爆水、長效保濕，不含酒精、香精，連敏弱肌也能使用！，YOYO補充說，「它有分經典型和清爽型，其實就是差在質地，一個是類精華質地，比較濃稠，；一個是清爽水感質地，特別適合濕敷，」，聖元建議想要迅速舒緩補水的人，可以選用清爽型，搭配化妝棉濕敷更有感！

▲小吳實測DR. WU。（圖／記者吳杰澄攝）
▲聖元大推DR. WU玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）濕敷更有感。（圖／記者張凱喨攝）

「化妝水使用完之後，還要雙重保濕！」小吳說，補水並不等於保濕，要留住肌膚水分，得靠保濕精華液抓水再鎖水，「今天我們特別請來一位嘉賓，它牌的精華液！」為了瞭解DR. WU玻尿酸保濕精華液的吸收力，3人直接進行測試，「滿滿的一管，不要說欺負它，它牌再多滴一點，因為它的管比較小一點點，我們就是用好用滿」，大約過了15秒就能明顯看到，左邊DR. WU的海綿已經微微隆起，且看得出海綿表面無精華殘留，表示精華快速被海綿吸收，而右邊它牌的海綿卻仍舊停留在海綿上沒有動靜，可見DR. WU精華液的滲透度完勝，難怪能迅速補水、一抹爆水，讓YOYO讚嘆：「沒試不知道它這麼厲害！」

▲小吳實測DR. WU。（圖／記者吳杰澄攝）
▲海綿實測吸收力，DR. WU精華液（左）略勝一籌。（圖／記者張凱喨攝）

「搶救危肌第三步，修復！」尤其臉戴口罩已經出現敏感、泛紅現象，不想情況加重的話，一定要加強修復！DR. WU玻尿酸保濕微導面膜，能將1.5瓶保濕精華密集導入，立即修復乾燥，緩解肌膚不適。15分鐘面膜時間壓軸登場，由聖元和YOYO親自為小吳服務，「很少有面膜可以敷得到你的下巴，我真的幫他敷過面膜這麼多次！」、「我覺得是它的材質延展性非常好而且超服貼！」輕薄服貼又柔軟的微導棉，除了有超強的導入效果，還能完美緊密貼合臉部曲線，敷完肌膚瞬間保水透亮，敷一片等於導入1.5瓶保濕精華，讓小吳滿意地直呼是救星！

▲小吳實測DR. WU。（圖／記者吳杰澄攝）
▲輕薄服貼又柔軟的微導棉，能緊密貼合臉部曲線。（圖／記者張凱喨攝）

搶救危肌大作戰，見習網美小吳親身實測DR. WU產品，再度給出高評價，見證過程的YOYO和聖元紛紛笑說：「我覺得你現在的臉，可能比剛剛開拍的時候還要亮很多！」

▲小吳實測DR. WU。（圖／記者吳杰澄攝）
▲小吳親身實測DR. WU產品後，再度給出高評價。（圖／記者張凱喨攝）

另外，他們也呼籲大家趁現在趕快囤貨，因為DR. WU與屈臣氏醫美金評賞攜手祭出多項超甜優惠，3/26~4/22屈臣氏獨家的玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）限量加大版250ml特價899元，相當於原價1,333元的67折；玻尿酸保濕微導面膜3pcs、玻尿酸保濕精華霜30ml等熱銷商品第二件3折，買多省多；玻尿酸保濕精華液15ml更是有$699超好入手的限時體驗價；明星商品杏仁酸亮白煥膚精華18% 30ml原價1,500元，現在直接買1送1，平均一件只要750；還有價值2,100元的「母親節專刊限定：超逆齡彈力修復療程組」內含霸榜美妝大賞NO.1的角鯊潤澤修復精華及超彈力緊緻精華露，也下殺64折，只要花1,350元就能討好媽媽；再加上活動期間消費滿1,500元送200元商品提貨券、滿3,000元送500元商品提貨券，怎麼買都划算！

▼屈臣氏醫美金評賞開跑，DR.WU下折扣給優惠不手軟。（圖／DR. WU提供）
▲屈臣氏醫美金評賞，DR. WU折扣不手軟。（圖／DR. WU提供）

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