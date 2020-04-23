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敦睦700官兵集結橫跨14縣市　國防部道歉：人民如果要提告會依法辦理

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記者蘇晏男／台北報導

海軍敦睦艦隊目前共29人染疫，國防部18日緊急召返717名艦隊官兵送至檢疫所隔離，集結地點共19處，遍及全台14縣市，其中包括10所國中小及高中職，但據悉國防部未告知所在地縣市政府及學校，引發外界抨擊。對此，國防部副參謀總長執行官徐衍璞在23日記者會中代表海軍向民眾致歉。

徐衍璞解釋，「本部4/17晚上接獲CDC通知」，敦睦支隊有官兵染疫，要求全艦官兵要以最快速度，送達到全台7處收容中心，所以當晚接獲通知後，國防部立刻成立應變中心。於當晚23時20分時起，啟動聯合運輸機制，請艦指部針對所有在艦跟修假官兵，「針對全台北、中、南、東，所有官兵都要在我們的整體規劃下」，以最短時間、最小集合地點，來最快送達收容中心，而在這個背景下，艦指部有很大的時間壓力

▲國防部23日召開記者會說明敦睦艦隊。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲國防部23日召開記者會說明敦睦艦隊。（圖／ETtoday攝影中心攝）

徐衍璞表示，這時所有官兵到達集合地點是不能搭計程車、公車、捷運，要靠自家交通工具將人送達地點，所以在送達當中，必須要指示開闊、交通便捷及目標容易識別的地點，便於人員迅速集合上車。所以艦指部在全台19個地點，聯合運輸機制當天也動員36輛軍用大巴士，包括車長跟駕駛也都做好各項整個防疫措施，執行40車次，把所有官兵送到檢疫中心，所以在時間壓力下，過程中有地方可能沒那麼周延，因此他代表海軍致上非常大的歉意。

對於集合地點有商家想要提告、求償，法律司司長沈世偉表示，訴訟是人民權力，但會有很多舉證上的一些限制，如有人民要提告，軍方會依法辦理；法律司司長呼籲，為了新冠肺炎，其實政府有訂定紓困振興相關條例，而相關辦法也由經濟部頒訂，所以對於造成商家驚恐表達遺憾，後續看商家若有請求一定依法辦理。

而針對有人踢爆聯檢小組要求開假報告，國防部副部長張哲平強調，既然開記者會，絕對秉持誠實以對的態度，坦言敦睦艦隊事件一開始，其實也是看了媒體反應，列出一些可行地方，並設定6到7個階段，每個階段都有必須檢查要項，「但是我想這要項在我記憶裡面並沒有放在裡面」，聯合作業是調查中最重要的階段，此項資料提供，未來絕對會納入調查方向。

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