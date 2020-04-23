綠委爆衝槓國軍讓府方不開心？　總統府駁：錯誤報導請更正

▲國防部長嚴德發赴立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國防部長嚴德發22日出席委員會備詢，遭到藍綠砲轟，民進黨立委趙天麟甚至桌怒批海軍副司令梅家樹「你應該下台啦！」有媒體報導指出，綠委質詢砲火猛烈，讓府方不開心。

《鏡週刊》報導指出，民進黨立委昨天不但全體動員提早到會議室簽到，搶佔質詢前段班，在國防委員會會議開始後，更針對呂玉玲要找艦隊醫官、支隊長等軍官進行視訊報告提出程序問題，認為可能違反《傳染病防治法》規定，拖延質詢時間，接著並由黨籍立委先佔據質詢台，讓11時總統開記者會後能順利將焦點轉移，避免軍方危機處理再生枝節。

不過，沒有預料到的是，敦睦支隊前支隊長陳道輝以電訪方式備詢，強調自己絕無隱匿，導致國防部報告再次被打臉。而包括王定宇、趙天麟、高嘉瑜3位民進黨立委昨上台質詢時，都砲火猛烈，讓透過直播緊盯國會現場的府方高層相當傻眼。

針對報導稱有所謂府方操作拖延立法院委員會時間以利總統召開記者會，並有指示立法委員發言等，總統府23日聲明駁斥，「相關內容全非事實，對於記者於報導前未向府方查證，即逕為錯誤報導，對用心問政委員亦不公允，對此我們感到高度遺憾，並要求該刊速為更正。」