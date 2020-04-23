前桃園女議員李月琴詐領257萬助理費　坦承犯案「繳回犯罪所得」獲緩刑

▲前桃園縣議員李月琴在第17屆議員任內利用5名人頭助理詐領257萬餘元，法院判刑2年、緩刑5年。（圖／翻攝自李月琴臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園縣第17屆女議員李月琴任遭指控在任內利用5名人頭詐領總計257萬餘元助理費用，桃園檢方依貪污罪嫌起訴；法院審理時，李自白坦承犯行並繳回犯罪所得，法院考量李將這些款項用來捐助社團活動、選民服務等，並非全數中飽私囊等理由，審結依貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，判處有期徒刑2年、褫奪公權2年，並予緩刑5年，判決確定後須向公庫支付30萬元，本案還可上訴。

據檢方起訴內容，李於2014年因遞補當選桃園縣議會第17屆縣議員，任內利用5名人頭在空白聘書上簽名或代為簽名，取得相關存摺帳戶，再以出具聘書、桃園縣議會自聘公費助理遴聘異動表等，向議會申請助理費、領取春節慰勞金，總計共詐得257萬餘元。

李在法院審理過程均坦承不諱，但自稱錢並非放入自己口袋，而是攤分給3名私聘助理等費用，法官認為若攤分給3人，256萬9516元也高過3人薪資且於法不合，不採信李之說詞，認為她的行為已涉犯「貪污治罪條例」利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪，從重依利用職務機會詐取財物罪論斷。

法院認為，李在擔任桃園縣第17屆縣議員期間，依法為公務員，竟意圖為自己不法所有，利用職務上機會向議會虛報、浮報助理名額與月薪詐領補助款，審酌其行為評價為接續犯論一罪，其所犯利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪。

法院以李坦承犯行，並繳回全部256萬9516元之犯罪所得，依刑法59條減刑，加上李並無不良前科，詐得款項尚非全數中飽私囊，李從政多年且曾於1998年至2002擔任桃園縣議員，2002年至2006年擔任平鎮市市長，目前任職桃園市社會局專委等職務，法官審酌李因一時失慮犯案，犯後已表達悔悟、未耗費司法資源，審結判處2年有期徒刑、褫奪公權2年，並予以緩刑5年，判刑確定後須向公庫支付30萬元，本案還可上訴。

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