桃市勞工紓困3萬元補助上路　鄭文燦：紓困政策要即時、有感



▲桃園市長鄭文燦23日視察桃園市職業工會後表示，凡符合勞動部紓困辦法補助資格勞工，向所屬工會申請補助，一次將核發3個月共3萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應疫情對勞工生活造成影響，桃園市長鄭文燦23日視察桃園市各職業工會對勞工生活補助申請狀況，鄭文燦表示，勞動部於已發布「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」且公告受理，凡符合資格勞工朋友，每月可領取1萬元紓困補助，全市有8萬2533人符合資格，可向所屬工會提出申請，一次核發3萬元（3個月），他已指示市府勞動局協助完成申請作業，讓政府紓困政策即時且有感。

鄭文燦23日下午視察桃園市鐵工業職業工會、縫紉業職業工會，了解勞工生活補助申請作業，同時致贈慰問品以感謝工作人員辛勞。鄭文燦指出，為降低疫情對於勞工生活造成影響，勞動部於本月20日宣布「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」並公告受理，「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」，凡符合3月31日前已在職業工會參加勞工保險、投保薪資2萬4000元（含）以下，107年個人綜合所得未達課稅標準三項條件，每月可領取1萬元紓困補助，總計可領取3個月。

▲桃園市勞動局已加緊推動與宣傳勞動部公告紓困辦法補助政策，已有勞工向所屬工會申請補助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦說，根據市府勞動局統計，桃園市符合資格勞工有8萬2533人，勞工朋友可向所屬工會提出申請，只要審核通過，將核予新台幣3萬元（3個月），協助勞工度過眼前難關。



鄭文燦強調，目前勞動局與各職業工會都在加緊宣傳與作業，其中縫紉職業工會有1萬508個會員，符合資格者約有4200人；鐵工業職業工會有3168個會員，符合資格者約有1700人；因作業審查流程文件繁多，感謝各職業工會工作人員盡速完成申請作業，讓勞保局能在7日內撥款，希望政府紓困政策能讓勞工有感且即時，讓補助早日落袋為安。



市府勞動局長陳靜航說，桃園升格後，市府非常重視勞工權益，除成立就業服務處、勞動檢查處外，也提高勞工教育訓練、休閒育樂預算，今年共編列1950萬元，補助勞工教育與育樂活動；此外，市府也規劃利用桃園區民生路舊菸酒公司配銷所400多坪土地，興建勞工教育大樓，未來將提供工會、勞資調解與勞工教育訓練教室、庇護工場等完整空間。桃園南區則規劃在中壢工業區附近，設置勞工培力大樓，還將設立技能證照訓練場地與勞工教育等綜合教室，照顧勞工權益。

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