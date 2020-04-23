佛系超商搶匪喊「我有刀不要靠近」　真的很餓！第一次搶泡麵第二次搶麵包

▲桃園市待業中宋姓男子本月初因肚子餓，持折疊刀強盜超商麵包、泡麵果腹，連續2天持刀行搶，店員忍無可忍報警抓人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市待業中的宋姓男子本月初凌晨在龜山區某超商拿了2包泡麵，在櫃檯向店員要求賒帳遭拒，以預藏折疊刀恫嚇「我有武器，不希望造成傷害」，宋男拿了價值64元泡麵與麵包後離去，隔天凌晨再度「光臨」超商，又碰到同一位店員要求拿2個麵包遭拒後，店員偷偷報警處理，被依強盜罪嫌移送桃檢偵辦；檢方認為宋犯行明確，23日偵結依加重強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，64歲的宋姓男子於本月4日凌晨2時許，攜帶折疊刀進入龜山區中興路上的某家超商，先對店員表示想賒帳2包泡麵，店員拒絕後，宋從外套左邊口袋拿出預藏折疊刀恫嚇店員「我有武器，不希望造成傷害」等語，店員無法抗拒，宋從貨架上自行取走排骨雞泡麵2包與麵包1個價值64元，宋得手後立即離去。

5日凌晨4時許，宋男再度闖入超商又碰到同一位夜班店員，再度開口要2個麵包果腹，店員再度拒絕後，宋自行從貨架強行取走土司與麵包各1個，店員趁機打電話報警，龜山派出所員警立即派員趕抵超商，查扣宋男折疊刀等凶器與麵包等證物，偵訊後依強盜罪嫌移送桃檢偵辦。

檢方偵訊時，宋坦承犯行，辯稱肚子餓才鋌而走險，警方則提供折疊刀與超商監視畫面翻拍照片佐證，檢方23日偵結依加重強盜罪嫌將宋男提起公訴。

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