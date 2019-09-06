詐領助理費判4年4月與褫奪公權　市議員不服法官心證：一定上訴

▲國民黨籍新竹市議員因涉以姪子、姪媳詐領助理費遭法院判刑。（圖／翻攝顏政德臉書）

記者陳凱力／新竹報導

國民黨籍新竹市議員顏政德於2018年3月間遭檢調搜索，被控涉嫌以姪子、姪媳當人頭詐領助理費60餘萬元案。新竹地院偵辦終結，認定顏政德犯利用職務機會詐取財物罪，處有期徒刑4年4月，褫奪公權4年，併罰48萬元，且沒收17萬5千元不法所得。而顏政德的姪子、姪媳則被視為共犯，被分處有期徒刑2年、褫奪公權2年及有期徒刑1年1月、褫奪公權1年，緩刑4年，期間保護管束，與210小時勞動服務。

判決指出，新竹市議員顏政德自2015年9月間到2016年1月間，以姪子及姪媳做人頭充當其議會助理，向議會申請每月3萬餘元助理費，提款卡交由顏保管使用，詐得不法款項17萬5千餘元。



顏政德、姪子及姪媳在偵查中均自白犯罪，但審理期間又翻供全盤否認。不過法官經傳訊10名證人包含顏政德等3被告，認為其證詞及其他相關證據，均無法作為對顏政德等3人的有利的證據，因此認定被告3人犯行。

法官認，顏政德犯利用職務機會詐取財物罪判4年4個月，褫奪公權4年，併罰48萬元，並沒收17萬5千元不法所得。顏政德姪子則被視為共犯，被依共同利用職務機會詐取財物罪判刑2年褫奪公權2年。姪媳則遭判1年1個月，緩刑4年，褫奪公權1年，期間保護管束，並提供210小時勞動服務。

「一定會上訴，不能讓自己與姪子、姪媳的清白被毀了。」顏政德向也向媒體表示，無法接受判決，一定上訴到底，這個案子被法官的個人心證判定有罪，像最高法院都是偽造文書來判刑，不懂法官的判決，自己一輩子的清白就這麼栽了，一定會上訴證明清白。