▲▼ 4小時判陰陽，台東醫院新冠肺炎檢測儀器上線 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

衛福部疾管署撥用給台東的新冠肺炎檢測儀器23日開箱上線，前端的「核酸萃取儀」和後端的「即時聚合酶連鎖反應儀」2部檢驗設備今明2天先後抵達衛福部台東醫院，該院預計7天內通過疾管署的能力試驗，日後最快4小時即可得知檢測結果。

台東醫院院長樊聖表示，2部檢測儀器1次上機可以處理多達40個標本檢體，4小時即可發出報告，近期內正式上線之後會每天進行測試，保持檢驗品質。檢驗科菁英余秀珊已於16日前往疾管署昆陽實驗室受訓，先前她就具備分子生物檢測的豐富經驗，受訓期間得心應手，未來她將擔任部東醫院檢驗部門的種子教師，將檢測流程和操作標準傳授給相關同仁；在「即時聚合酶連鎖反應儀」的上機過程中，余秀珊專注於試劑濃度和配方調配，不斷和廠商交換意見。

檢驗科主任楊惠春強調，前端的「核酸萃取儀」將在該院負壓實驗室內進行，醫檢師必須全副武裝穿脫隔離裝備操作，避免外界氣流干擾和交叉感染的機會；雖然人力吃緊，仍將規劃4位醫檢師輪流值機，掌握時效不讓民眾失望。

候診的民眾林先生說，在地檢驗的確讓民眾放心，尤其不必再送檢體到花蓮慈濟，交通往返就節省不少時間；另位陳小姐也覺得，台東醫療雖然落後西部縣市，現在有了新冠肺炎檢驗設備，疫情期間的焦慮減輕許多。

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