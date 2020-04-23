▲▼ 台東婦女服務中心配合防疫，關懷生活視如姐妹 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府以防疫為重點，積極為零確診把關，台東縣婦女福利服務中心也配合防疫政策，自3月起公告防疫措施再升級，除每日例行性實施環境消毒清潔外，亦針對手部易接觸範圍加強消毒工作，守護婦女朋友得以安全自在地參與課程，以及使用設施設備。同時，除了原有多元的服務方案與合作，在目前疫情期間也對於遭遇生活困境的婦女姐妹給予關懷支持。

縣長饒慶鈴表示，雖正值防疫期間，台東縣婦女福利服務中心服務不馬虎，並且關懷因疫情導致生活轉變的婦女，提供心理諮商、支持團體、物資媒合、視訊會面、志工關懷、休閒服務等相關友善服務。婦女中心針對不同對象提供多元服務方案，特別規劃中高齡婦女、身心障礙婦女、職業婦女、全職媽媽等，規劃多元且豐富的課程及宣導活動，以滿足婦女生命週期各階段需求。近期將辦理中高齡婦女幸福老後團體，協助婦女面臨疫情等重大事件對身心影響的支持與療癒。

社會處陳淑蘭處長指出，台東縣婦女總人口數10萬5,017人，占全縣總人口數48.6%，性別比為106。儘管男性人口仍多於女性，縣政府一直以來仍持續關心婦女朋友的權益及需求，108年以台東市為婦女服務輸送中心，於市區設置性別友善空間，以女性為主體，置入托育服務，積極強化與海岸線、南迴線、縱谷線等區域團體連結，延伸婦女服務據點，在地紮根。



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