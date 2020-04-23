疫期牙痛無法就醫　他絕望到「用鉗子拔牙」恐怖折磨1小時半：太可怕了

▲牙痛無法就醫，男子竟然自己拔牙。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，各國當局紛紛宣導民眾非必要不要前去醫院，然而英國一名男子牙痛十分厲害，卻因為他沒有呼吸道症狀，所以被拒絕前往醫院看病，無可奈何之下只好忍著痛苦幫自己拔牙，原本以為應該一下就可以拔除，然而恐怖的過程卻長達1個半小時。

居住在德文郡(Devon)的33歲男子泰勒(Billy Taylor)表示，他的牙齒出問題已經長達2年，過去曾去看過4次牙醫，還接受了根管治療，然而近來疫情其間卻又開始牙痛，甚至嚴重到引發痛苦的偏頭痛，然而想要去看醫生卻又求助無門。

泰勒表示，「我打電話給牙醫，他們說他們的部門已經關閉，雖然會把我列入緊急名單但不知道要等多久，所以我又打電話給救護單位，但是他們說除非我有呼吸困難症狀，否則也無法將我送醫」。

泰勒為了擺脫牙痛，竟然拿著鉗子要幫自己拔牙，「我的臉都腫起來了，那天晚上真的很糟糕，腫脹愈來愈嚴重，我突然想『為什麼不自己拔？』」自行在youtube看過一些影片後，特別要求11歲兒子里奧(Leo)在旁，以防止自己痛到不省人事時還有個人能幫忙。

泰勒先用冰袋冰敷臉部，直到被凍到沒有感覺時就動手，「其實比我想得還困難，我原本以為只要20分鐘就好了，結果卻花了1個半小時」，幸運的是牙齒一拔掉後疼痛也立即消失，雖然結果還算是順利，但他完全不會建議其他人仿效，「這個過程很痛苦，太可怕了，除非你知道自己在做什麼，因為一不小心就有可能摧毀所有的牙齒。」

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