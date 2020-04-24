聯檢小組被爆「亂搞」　前軍醫官揭「24年難題」：1小時要檢測近千人

▲海軍敦睦艦隊爆發群聚疫情。（示意圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）



記者柯振中／綜合報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，官兵足跡遍布全台，引起台灣社會恐慌，也招致許多質疑。對此，有前醫官說明，從24年前開始，官兵下船的最後關卡「聯檢小組」就有時間不夠的問題，平均40秒要檢查一個人，幾乎只能量體溫、看病例。

海軍敦睦艦官兵下船前，要由聯檢小組的醫師、醫官進行最後檢測，國防部軍政副部長張哲平說明，聯檢小組的主要工作，是替官兵測量體溫、檢查旅客入境健康聲明，替所有人的健康把關。

下船當天，共有744名官兵要接受聯檢小組的檢測，時間從上午7點30分開始，不過，聯檢小組只有11人，當天上午8點30分又有軍艦結業典禮，等於聯檢小組的檢測時間只有一個小時，換算下來，每位聯檢小組的成員一個小時要檢測68名官兵，等於檢測1人只能花約40到50秒的時間。

▼敦睦艦隊爆發群聚疫情，聯檢小組被質疑「亂搞」。（圖／黃竣民攝）



根據《東森新聞》報導，敦睦艦隊前軍醫官吳文智指出，聯檢小組一個小時內，要做完將近1000人的體檢，幾乎是不太可能的事，只能粗略的做篩檢，例如檢測有無發燒，這樣的狀況也不是第一次發生，早在24年前就有類似狀況。

吳文智說，他85年曾跟隨敦睦艦隊，前往南非出任務，當時靠岸後，聯檢小組接獲的任務也相當繁重，平均每40秒就要檢測一名軍官。此外，吳文智還透露，聯檢小組的組成中，由艦指部後勤副參謀長擔任組長，下面有監察官、後勤官，再來才是軍醫官及當天來支援的醫師，軍醫官位階最小、坐位也是角落的位子。

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