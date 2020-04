情侶出海「與世隔離25天」　上岸發現世界被疫情改變：沒有人告訴我們！

▲情侶在疫情全球大流行前出海,如今上岸才發現世界大變。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎疫情重創義大利,造成183,957人確診24,648人身亡,一對義大利裔情侶剛好在疫情爆發前出海環遊世界,在海上航行25天完全沒和外界有任何接觸,如今想靠岸時才發現世界已經被這個他們從未聽過的流行病給改變。

英國BBC報導,居住在英國曼徹斯特的義大利裔情侶埃琳娜(Elena Manighetti)與奧斯本(Ryan Osborne),上月從大西洋中的加那利群島(Canary Islands)航行至加勒比海,當時他們還沒聽說過疫情的事情,而在海上航行的25天又與外界鮮少接觸,直到上月中旬計畫在某一小島暫時停靠時,才發現該島因為「世界上正在流行的一種流行病」而關閉。

埃琳娜表示,出發前她曾告訴親友,和她聯繫時不要告訴她任何壞消息,所以她對於新冠肺炎完全一無所知,「2月時我們聽說中國有一種病毒,但是我們所能獲得的訊息有限,我們以為等到25天後抵達加勒比海時,那應該也結束了,然而靠岸時才知道不但沒有結束,而且還演變成世界大流行。」

埃琳娜表示,「我們原本試著在加勒比海上的法國領土著陸,然而我們抵達時發現所有邊界都被關閉」,不過當時她與男友仍沒有感受到疫情的嚴重性,以為港口只是為了預防才會關閉,直到後來在格瑞那達(Grenada)停靠,手機連上網後才真正明白世界發生了什麼事。

原本計畫前往聖文森(Saint Vincent and the Grenadines)與朋友會合的埃琳娜,被告知雖然過去這段期間她沒到過義大利,但由於她是義大利人很有可能會被拒絕入境,幸好船上的GPS有全程記錄他們的航程,證明他們不但完全沒去義大利,而且還在海上隔離了25天,最後才終於成功上岸。

來自倫巴底大區的埃琳娜坦言,當她得知疫情時最擔心的就是家人,因為她的家鄉是義大利疫情最嚴重的地區之一,「我看到很多相關報導,殯儀館被塞爆、遺體無法地方可以安置,這些事情讓我很震驚,幸好我的家人很安全,但很多我長年認識的人都死了」,目前人在聖文森的他們雖然安全,但不曉得自己還能在這裡待多久,希望能在6月颶風季節前離開,繼續向北旅行。

