記者許宥孺、洪正達、吳奕靖／高雄報導

近日敦睦軍艦爆發群聚染事件，為釐清疫情資訊，截至23日上午仍有24名官兵拒絕接受高雄市衛生局電話疫調，高雄市長韓國瑜也下通牒表示：「截至23日下午5點，24名官兵若再不配合進行疫調，就要開罰！」不過高雄市新聞局長鄭照新在23日下午證實，經過海軍司令親自協調後，現在24名官兵已全數接受疫調，也就是說，沒有官兵會因不接受疫調而受罰。

▲高雄市政府召開新冠肺炎記者會。（圖／記者洪正達攝）

高雄市衛生局自20日開始，針對設籍於高雄市的366名官兵、實習生進行疫調，一連疫調3天，至今還是有24名官兵拒絕疫調。高雄市長韓國瑜在23日上午記者會中下最後通牒：「截至23日下午5點，24名官兵若再不配合進行疫調，將會依《傳染病防治法》相關法條進行開罰。」

請繼續往下閱讀...

▲高雄市新聞局長鄭照新。（圖／ETtoday資料照）

不過開罰時間還沒有到，高雄市新聞局長鄭照新就證實，「24名官兵已全數接受疫調」。鄭照新表示，高雄市民有知的權利，這也是高雄市政府堅持對磐石艦上的官兵全面做疫調的原因，也非常感謝海軍願意配合協調。

▲高雄市政府召開新冠肺炎記者會。（圖／記者洪正達攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，經查有346名官士兵生員居住地在高雄，經釐清23名資料未完成者，已排除7名是名單誤植，有15名是設籍於外縣市，剩下1名是設籍於高雄市，不過資料有缺誤，目前還在積極聯繫中。

至於韓市府能否開罰拒絕疫調的官兵？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，官兵若非疑似個案或病例，都沒有義務接受調查，開罰無法源依據，通報採檢是經過醫師評估後通報，並非任何人可以自主定義；對此，鄭照新表示，根據《傳染病防治法》第43條，執行機關就是地方政府，地方政府有調查權力，不配合就是會開罰。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

快訊／磐石艦24名官兵仍不配合疫調！韓國瑜下通牒：23日下午5點後開罰

磐石艦11確診在高雄！韓國瑜暫不考慮封城：但是兵推一定執行

「暫不考慮封城」但堅持兵推演練！ 韓國瑜邀請陳時中5月3日到場指導

