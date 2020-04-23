「暫不考慮封城」但堅持兵推演練！　韓國瑜邀請陳時中5月3日到場指導

▲韓國瑜23日上午主持新冠肺炎記者會，堅持舉辦兵推。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

敦睦軍艦爆發群聚染事件，高雄市疫情相對嚴峻，高雄市長韓國瑜連日表態「暫時不考慮封城」，但強調一定會做兵推演練，時間就訂在5月3日。高雄市衛生局隨後證實，確實有計畫邀請中央流行疫情中心指揮官陳時中到場指導。

針對媒體連續3天提問，是否會考慮封城？韓國瑜23日再度表示：「茲事體大！封城對高雄市影響太巨大，身為高雄市長，我想封城這2個字，絕對不是隨隨便便能提出來的，所以目前為止不考量。」

不過韓國瑜也指出：「社區感染擴散有可能隨時發生，所以5月3日，針對社區感染兵推，我們會堅定不移執行下去。」

韓國瑜暫時不考慮封城但是堅持舉行兵推演練，似乎也與陳時中作法不謀而合，因近日地方政府紛紛提出封城疑慮以及兵推演練，陳時中認為，「封城距離還有點遠」，台灣已經10天沒有本土確診個案，但是相關整備、超前部署是必要的。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

高雄市衛生局隨後也證實，將由衛生局長林立人邀請中央流行疫情中心指揮官陳時中到場指導兵推演練。截至記者截稿前，尚未獲得指揮官陳時中是否會參加高市府兵推演練消息。