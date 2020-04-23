第29例確診官兵在高雄！新增5足跡曝光　去過蓮池潭和大碗公吃冰

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

磐石艦群聚增至29人，高雄市長韓國瑜說，截止22日20時，仍有24名官兵拒絕疫調，要是23日下午5點前仍不配合疫調將開罰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，官兵若非疑似個案或病例，都沒有義務接受調查，開罰無法源依據。不過高雄市府祭鐵腕後，在中央與國防部出手協助後，330人全已同意配合疫調，另公布五處足跡點。

▲新增足跡點。（圖／記者洪正達攝）

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜上午表示，截止22日20時，仍有24名官兵拒絕疫調，要是23日下午5點前仍不配合疫調將開罰。不過下午也臨時召開防疫記者會，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎開頭先表示，中央流行疫情指揮中心今天公布新增1例確診，確認為高雄市敦睦艦隊磐石艦隊官兵，同時也是曾拒絕電話疫調對象之一；另外，也新增五個足跡點，包含五甲拖吊場、布魯商行高雄店、左營大碗公冰店、捉遊，蓮池潭等地。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者洪正達攝）

潘炤穎進一步指出，744名官兵中，有331位住在高雄，截至4月23日下午4時，原拒絕疫調人數24人已全數完成疫調，原未接電話51人也全數接通並配合疫調，另23筆有疑義的名單中，其中7人已透由軍方系統查獲正確資料，後續由衛生局完成疫調，餘15人為外縣市、1人軍方查無資料，前述16筆名單已提報疾病管制署再進行查證，累計完成疫調330人，因此都沒有裁罰必要。

韓國瑜表示：「身為市長最重要工作就是保護市民，連續多次呼籲拒絕疫調一定要接受，否則我們要開罰，也感謝中央指揮中心協調國防部及海軍，請大家全力配合，由於又多一例確診是由陰轉陽，還是拒絕疫調，此案例也列為未來防疫參考。」



據衛生局人員透露，會順利完成疫調，除了幾次對外呼籲，也發了公文也上去，因此軍方有派人到衛生局協助，幫忙打電話引導請同仁配合。

時間對我們來說完全沒用！

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