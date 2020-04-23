來真的！韓國瑜要為4千名醫護篩檢　再加碼5千名市府公務員…要花約3千萬

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，海軍敦睦艦隊爆出群聚感染，高雄市長韓國瑜日前宣布5月3日將在高市府進行兵推演練，同時已經籌措好財源，要讓高雄4千多名第一線醫護人員做採檢，確保自身健康，韓國瑜表示，雖然高雄財政困難，但第一線人員相當辛苦，市府願意為他們健康做一些事，也尊重他們的意願。

▲韓國瑜主持新冠肺炎記者會。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜提到，高雄第一線醫護人員近4千位，另外第一線市府工作人員，包含環保、交通、民政等單位共有近5千多人，一共9千多人，雖然市府財政困難，但盡力籌措財源，來為他們做採檢工作，這也是對他們的感謝，防疫工作從大年初一到現在，第一線人員相當辛苦，市府願意為他們健康做一些事。

衛生局長林立人說，由於醫護人員處於高風險，有的是直接照顧確診或疑似個案，甚至是急診室做採檢醫護人員，基於「關懷、關心」下，籌措財源來執行檢測工作，循程序目前篩檢資源量能是中央統籌辦理，已經發文請中央疫情指揮中心協助，等許可下來執行面和技術面跟轄內醫師團體來討論，一切尊重醫護人員意願。

對於外界質疑對醫護人員採檢可能會造成汙名化，韓國瑜回應，是聽到醫護人員擔心有感染風險，因此第一階段財源已經籌措完畢，第二階段尚未籌措出來，後續會繼續，但是對醫護人員發自內心的關心，一切尊重醫護人員，強調「沒有其他意思」。

衛生局補充，沒有強制性，都是看醫護人員意願，至於目前籌措資金，是要看屆時要採用哪種檢疫方式，若是使用聚合酶連鎖反應(縮寫：PCR)1個人3千多，若是抗體檢測約6百元。



如果按衛生局提供的資訊一次約3千多元，高雄第一線醫護人員4000多人、市府員工5000多人，合計約1萬人，一次3000多元檢測費，預估做完篩檢約需新台幣3000多萬元。



