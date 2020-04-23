LIVE／政院紓困記者會　龔明鑫、林佳龍合體聚焦「陸海空運業者協助」





▲交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌日前指示政委龔明鑫擔任「紓困陳時中」，每日與各部會合體向國人說明最新紓困進度。政院預計23日院會通過1500億元追加特別預算，下午龔明鑫將合交通部長林佳龍合體談「陸海空運業者協助方案」。

行政院將於23日下午15點30分召開行政院紓困振興方案「陸海空運業者協助方案」記者會，由龔明鑫、林佳龍出席。記者會中將針對最新「陸海空運業者協助方案」說明，同時也將回應相關時事議題。

其中在航空業部分，面對新冠肺炎（COVlD-19）對全球航空產業造成巨大衝擊，針對航空產業500億元專案融資貸款，交通部審查小組22日已完成審查，協助國籍民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業等共11家業者取得資金活水。

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