主計總處：今年GDP原估2.72%　紓困後估可保1.8％

▲主計總處主計長朱澤民出席23日行政院會後記者會。（圖／行政院提供）

記者蘇晏男／台北報導

新冠肺炎衝擊台灣經濟，行政院23日院會拍板通過主計總處提報「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，將送請立法院審議。對於紓困方案對今年整體GDP影響多少，主計總處主計長朱澤民透露，預計今年GDP在1.3％至1.8％之間。

朱澤民表示，特別預算原預算數是600億元，追加預算1500億元，總共2100億元，其中用於防治為361億元，占17.2％、用於振興的是172億元，占8.2％，剩下1567億元占74.6％，就是紓困，而這個紓困就是相當於移轉支出，就是對照顧弱勢、就業的人大概的總計。

朱澤民針對整個紓困措施指出，如果沒有疫情的話，原來預計GDP是2.72％，但因為疫情，會使GDP預估下降1.8％至2.3之間％，若沒有任何措施，我國GDP只有0.4％至0.9％之間，「那我們2100億的一些措施，會使我們經濟成長大該增加大該增加0.9個百分點，所以預計今年經濟成長率在1.3至1.8之間」。

政院這次共計1500億元的追加預算案，全數以舉債支應。其中經濟部編列774.4億元為最多，主要辦理受疫情影響製造業、商業服務業與會展產業等之薪資及營運資金補貼、企業貸款融資保證及利息補貼、刺激國內民眾消費措施、補貼受疫情影響之產業、事業或機構用戶營業用水電費等。

其他編列還包括國家通訊傳播委員會1.6億元、內政部3.7億元、教育部23.5億元、教育部23.5億元、農業委員會19.8億元、衛福部198.3億元、文化部32.2億元、財政部5億元，及勞動部310.2億元。