艦隊兵「穿軍服」怎開房衝刺女伴？　前海軍艦長揭背後內幕

▲國內22日新增1例確診，為在磐石艦實習的20多歲男性。（圖／資料照／記者季相儒攝，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導



敦睦艦隊群聚感染，爆出有官兵下船跑到摩鐵、飯店和女友親密，引發外界討論。鄭弘儀就在節目上發問，「國軍穿軍服要如何Happy？」對此，前海軍艦長就揭露官兵「下船前」的驚人內幕。國內22日新增1例確診，為在磐石艦實習的20多歲男性，艦隊累計28人確診。

綜合媒體報導，面對鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目上的提問，前海軍艦長呂禮詩表示，穿軍服就是一種拘束，軍艦通常在外國靠港，如身處邦交國則必須穿軍服，官兵不太可能在當地進出不正當的場所。他補充，但作為一種預防，其實醫官會發給每位下船前的官兵2個保險套，「我那時就拿到2個」。

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▲主持人鄭弘儀。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

呂禮詩還說，官兵通常拿到的保險套都不是有品牌的，是家庭計畫用到的保險套。針對官兵下船上摩鐵是否侵犯隱私，指揮中心指揮官陳時中21日則表示，大家很關心「誰是誰的女友」，坦白講他們不太關心這樣的事情，關心的是接觸時間的長短與親密度引發的感染風險。

▲前海軍艦長呂禮詩。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



國內22日新增1例確診，為在磐石艦實習的20多歲男性，19日二次採檢於今日確診，敦睦艦隊群聚感染累計28人確診，目前已掌握接觸者共692人，其中446人居家隔離。