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優先懲處怎會是陳道輝　宅神大怒「點名」：你才最該負責

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記者趙蔡州／綜合報導

國軍敦睦艦隊爆發群聚感染，國防部21日公布事件懲處名單，艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝調離現職。「宅神」朱學恒表示，他反對懲處這次敦睦艦隊中的任何人，即使是支隊長陳道輝也一樣，任務與放假解散都不是陳道輝決定的，怎麼反而被先檢討懲處，最該檢討的應該是政府。

「宅神」朱學恒22日在臉書表示，他反對懲處本次敦睦艦隊中的任何人，即使是支隊長陳道輝也是一樣，「機密任務不是他決定的，放假解散也不是，結果被第一優先檢討懲處的，怎麼會是他」

▲▼0421國防部臨時記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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▲國防部長嚴德發率將領道歉，並公布事件的懲處名單。（圖／ETtoday攝影中心攝）

國家派遣敦睦艦隊774名官兵冒著生命危險，在全球疫情中執行機密任務，面對的是美國航母羅斯福號、法國航母戴高樂號都打不贏的敵人，這個（新冠肺炎）敵人狡猾無比，三採陰性都不太能確定是否感染。

他連續提問，「國家有給敦睦艦隊2千份，足以三採檢體的檢驗包及分析實驗室嗎」，「國家有給敦睦艦隊彈性，在沒有新冠病毒檢測工具的狀況之下，有船員發燒，就要中斷機密任務立刻折返嗎」，國家都沒有。

▲▼敦睦艦隊支隊長陳道輝。（圖／取自張競臉書）

▲敦睦艦隊支隊長陳道輝。（圖／取自張競臉書）

他直言，敦睦艦隊執行最高指揮官給予的機密任務，「然後你第一時間懲處敦睦艦隊支隊長，原因是5個人發燒有4個人沒回報」、「以後5個人發燒，就要放棄機密任務折返，仗還要不要打？」

他心痛說，官兵們出任務沒有抗命的選擇，結果完成任務返台確診，國家沒有撫卹這些官兵，第一時間竟切割並處罰執行命令的官兵，「要不是國家有命令，誰想冒被感染危險，到落後國家執行機密任務」、「這種福利，以後誰要當國軍，不要說哽咽，換作是自己，連內臟都哭出來了，真XX六月飛雪，愛國有罪。」

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