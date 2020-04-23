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大規模進行「核酸、抗體檢測」　李克強：對重點人群做到「應檢盡檢」

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲李克強指出「要對重點人群『應檢盡檢』」。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸國務院李克強昨（22）日召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議時指出，要做好常態化防控，並提升檢測能力，大規模展開核酸及抗體檢測，還要對重點人群「應檢盡檢」。此外，面對即將來臨的「五一假期」，他強調各地要加強引導，周密妥善安排，做好群眾出行、旅遊等方面疫情防控。

會議指出，中國當前個別地方又現聚集性疫情及醫院交叉感染，有關部門要立刻派出工作組，指導徹查原因並公開通報，全面查清確診、疑似病例和無症狀感染者、密切接觸者等行動軌跡，盡快阻斷疫情傳播途徑，補上防控短板漏洞。

會議提到，做好常態化防控要加快提升檢測能力，大規模進行核酸和抗體檢測，以利於精準防控、維護群眾健康，又有助於人員合理流動、推動全面復工復產。

▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,空姐,檢測 。（圖／路透社）

李克強表示，要加快提升檢測技術，抓緊增加更簡便、更高效準確的檢測設備生產，廣泛配備到醫院、口岸等急需方面，擴大商業化應用，做到對重點人群「應檢盡檢」，對復工復產中人員聚集的單位、場所，優先做到「願檢盡檢」。

他續指，各地要「互通互認」檢測結果，在防控措施到位的前提下，提高企業復工達產水平，有序推進生活服務業的復業復市、學校復學；「五一假期即將來臨，各地要加強引導，周密妥善安排，做好群眾出行、旅遊等方面疫情防控。」

「要加強和完善邊境口岸疫情防控工作。分不同情形制定應對預案。加大對邊境城市疫情防控人員和影像學檢查、醫療救治等硬件設備及其他防疫物資統籌調配和支持力度。」會議最後強調，完善邊境口岸區域聯防聯控機制，協調有關省份對口支援邊境地區。深入開展國際合作，加強防疫醫療物資市場和質量監管，對防疫醫療物資援外和出口提供通關便利。

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