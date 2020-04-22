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世界氣象組織發表好消息：新冠肺炎大流行導致「碳排放降低6%」

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▲大陸二氧化氮在封城期間迅速下降。（圖／翻攝自NASA推特）

▲因為新冠肺炎疫情封城的關係，導致全球溫室氣體的排放減少。（圖／翻攝自NASA推特）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）造成中國、歐洲、美國等世界工業主力國家先後封城。不過世界氣象組織（World Meteorological Organization,WMO）表示，因為新冠肺炎大流行的關係，導致全球碳排放降低6%。

根據CNN報導，WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說，這對環境是「短期」的好消息，但不足以使世界回到實現2015年《巴黎協定》目標的軌道上。

▲▼世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas，左三）。（圖／取自WMO推特）

▲世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas，左三）。（圖／取自WMO推特）

塔拉斯在虛擬新聞發布會上說，這場危機對溫室氣體排放產生了影響「我們估計，由於運輸，工業和能源生產的排放量都減少，今年的碳排放量將下降6%。」

WMO表示，儘管新冠病毒大流行可能導致溫室氣體排放量的暫時減少，但它並不能取代持續性的氣候行動。

塔拉斯補充說，雖然新冠肺炎造成了嚴重的國際健康和經濟危機，但解決氣候變化的失敗可能會威脅人類的福祉，生態系統和數百年的經濟，「我們需要平息大流行和氣候變化曲線。」

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