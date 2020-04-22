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竹市防疫紓困　自營作業者補助、資金紓困、即時上工共佔7成

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▲新竹市政府於4/14成立全台第一處由地方政府所設的「聯合紓困服務中心」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府於4/14成立全台第一處由地方政府所設的「聯合紓困服務中心」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市政府於上週二(4/14)成立了全台第一處由地方政府所設的「聯合紓困服務中心」，跨局處提供減班與失業勞工、服務業業主、夜市攤商及公司企業等對象各項紓困補助與貸款協助。為了解民眾需求，市府統計分析一週來的服務案件，「自營作業者補助」、「資金紓困」及「安心即時上工」等方案為詢問度排行前3名，三項佔總諮詢量近7成，其中「自營作業者補助」補助對象為廣大勞工，占總諮詢量高達4成。

新竹市政府表示，中央及地方政府陸陸續續推出各式紓困服務方案，項目多元且繁多，為協助民眾以最快速度媒合到合適紓困方案，成立聯合紓困服務中心，提供單一窗口諮詢服務。經統計至4/21，這一週來計受理389件諮詢案，其中151件詢問自營作業者補助、60件洽詢政府資金紓困方案、46件洽詢安心上工計畫內容及如何申請。

產業發展處分析，「自營作業者補助方案」是本週上路的紓困方案，且補助對象是勞工朋友，不像企業行號組織有比較完備的蒐集資訊管道，推出以來詢問度不但拔得頭籌，且遠遠高過其他項目數倍，佔總諮詢量高達約4成。

自營作業者補助方案主要是要幫助非正式勞工及臨時工作者，如果有加入職業工會投保勞保金額在2.4萬元以下，可申請每月1萬、共3個月，合計3萬元的補助款。

其次，由於不少營運受影響的企業急需營運週轉上的資金協助，資金紓困方案成為詢問度第2高（佔15％）。市政府表示，為協助本市企業紓困，市府提供新竹市中小企業便利貸4月甫完成修法，新增小販小漁小農亦可提出申請，並降低貸款利息、降低保證手續費及放寬償還方式，針對營運受影響企業還會從寬審定。此外，經濟部也有提供舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款等方案，有需要者均歡迎洽詢。
民眾比較關心詢問的項目還有安心即時上工計畫(佔比12%)、稅務減免資訊(42件、佔比11%)、水電減免(31件、佔比8%)、安心就業(22件、佔比6%)及減班休息(21件、佔比5%)等項，除可撥打1999協助轉接新竹市聯合紓困服務中心洽詢，市府也在官網首頁設置武漢肺炎防疫專區(https://hsinchucovid.wixsite.com/covid-19/blank-4)提供民眾隨時查詢訊息。

聯合紓困服務中心，地點位於市府中庭，服務時間為上班日上午8:30至下午5點，電話5216121分機634~637或可撥1999轉接，歡迎有需求者多加使用。

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