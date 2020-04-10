竹市「防疫宣導隊」出動　公有市場攤商全面戴口罩

▲新竹市產業發展處派出防疫宣導隊進入全市各賣場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

防疫宣導隊出動！因應武漢肺炎疫情升溫，考量到市場、賣場、夜市等地人流較多，竹市府即日起要求攤商營業時務必全程配戴口罩，市府產業發展處並派出防疫宣導隊進入全市各賣場，呼籲攤商口罩請戴好，並與顧客保持適當社交距離，嚴守防疫措施讓民眾更放心，也減低疫情對攤商營運的影響；同時，下周起再推出第四波公有市場攤商配售口罩作業，預計可購買之攤商人數約1900位。

新竹市長林智堅說，疫情持續升溫，市場攤販和民眾接觸頻繁且時間較長，為了守護攤商及購物民眾的健康，即日起要求攤商營業時務必全程配戴口罩，讓防疫措施更全面，讓攤商放心作生意、讓民眾買的安心，振興消費經濟。。

產業發展處長張力可表示，產發處上月已成立防疫關懷宣導隊，針對賣場、市集發動至少三波全面性宣導。為避免防疫缺口，宣導隊9日起也將進入本市12處公有市場、公有市集（包含夜市）查訪宣導，提醒攤商落實全面配戴口罩，以及民眾購物應保持適當社交距離，避免人潮擁擠群聚。

產發處說，市府向經濟部爭取提供公有市場及夜市、市集承租人配售口罩作業，新竹市自3月12日起已完成三波公有市場攤商配售口罩作業，目前前三波配售口罩已順利發放，迄今共計配售約26,500片口罩予12處公有零售市場及夜市、市集，下週14日(二)至19日(日)，亦將啟動第四波市場攤商口罩配售，預計再配售9000片口罩。

獲配售口罩共15處市場、市集，包括南寮市場、士林市場、南門市場、果菜市場、中正市場、關東市場、東門市場、西門市場、中央市場、中央商場、竹蓮市場、北門市場、樹林頭夜市、體育場假日市集及漁會直銷中心，本次仍同樣開放攤商購買營業一週的量，依每攤商每週實際營業日數計算購買量，每週營業6日之市場可購買6片，每週營業2日之夜市、市集可購買2片，一片同樣只要5元。這項市場、市集攤商配售對象，人數約1900位。