竹市府共體時艱　果菜公司與漁港直銷中心攤商減租3成

▲新竹市正府共體時艱，果菜公司與漁港直銷中心攤商減租3成。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府表示，為落實市長林智堅為基層攤商紓困的政策，新竹農產運銷股份有限公司(果菜市場)與漁港直銷中心，將在今年4月、5月對所有攤商減租三成。果菜市場每攤兩個月共計少繳2,880至3,600餘元不等的租金，漁港攤商則每攤兩個月共計少繳3,600元至2萬8,800餘元不等。

產業發展處張力可處長表示，武漢肺炎造成整體經濟景氣受衝擊，新竹市已宣布「紓困、振興」3+5方案， 以減租稅、穩投資、興商機三大方向，實施旅宿業房屋稅調降、旅館水電瓦斯基本費補助、公有零售市場租金減免、建築執照延長期限與加碼消費園遊卷等措施，盼協助做生意的市民共度難關。

產發處說，除了公有市場租金減免50%，嘉惠近1,000名攤商，市府也針對運銷公司果菜市場承銷人與新竹漁港直銷中心攤商的租金問題，與新竹農產運銷股份有限公司、新竹區漁會協商。促成新竹果菜公司對所有承租人的四、五兩月租金減免三成，新竹區漁會對直銷中心攤商同樣四、五兩月租金減三成。

在果菜公司方面，獲紓困的蔬果承銷人達631攤，每攤兩個月共計少繳2,880至3,600餘元不等的租金。新竹漁港獲減租的攤商為114攤，按攤位面積大小計算，每攤兩個月共計減少3,600元至2萬8,800餘元不等租金。

產發處說，疫情造成外出消費民眾驟減，對傳統市場及餐飲業都造成衝擊，果菜市場與漁產品直銷中心攤商表示，受疫情影響生意下滑約三成。不過目前蔬果魚肉的供應正常，市府也免費提供攤商外科口罩，並進行消毒作業，歡迎民眾安心前往採購農漁產品，不過根據中央流行疫情指揮中心提醒，消費時室內應保持1.5公尺、室外1公尺的社交距離，並適時配戴口罩。