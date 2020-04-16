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《IN新竹》討論市場學　邀厝邊相揪迺菜市仔

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▲竹製農具專賣店。（圖／新竹市政府提供）

▲竹製農具專賣店。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

最新一期的《IN新竹》產業季刊出刊囉！本期主題探索傳統市場的華麗變身，將深入報導新竹市東門、中央與關東市場等3處市場，如何轉變為好玩好逛的「新」傳統市場，讓讀者看見傳統市場在轉型後帶入不同年齡層的客群，讓老市場歷久不衰，此外，封面改採插畫呈現，特別邀請到知名插畫師牛奶人量身打造繪製，用復古色階展現出融合傳統現代的新竹市「市場學」。

新竹市政府產業發展處表示，本期專題報導新竹市近年改造變身的三處傳統市場：關東、東門市場以及中央形象商圈。關東市場結合在地客家庄特性，逐步朝向客家主題市場變身；東門市場在105年由市府連結民間力量啟動活化改造，引進青年創業基地，並帶入年輕店家供應特色美食，已成為新竹市區夜間的熱門去處；中央形象商圈涵括中央商場、中央市場、城隍廟與西門市場，是新竹市重要的百貨集散地，濃濃的人情味，已無法將它與市民生活切割。

除了傳統市場專題報導，本期內容有專訪具有百年歷史的竹製農具行－「竹茂行」，低調的老店猶如收藏台灣農業社會縮影的博物館；也能一探隱身新竹市巷弄內的手工竹製品店如何跨過時代的洪流；跨界交流探討了新竹與台南兩個古城的景觀規劃與發展；在創業大哉問，「一想一響」創辦人Alex大方分享創業哲學。其他尚有放大特寫、市場大調查、風格旅遊、新竹新鮮事、路上觀察學等單元，帶著大家一起發現新竹市更值得玩味的另一面。

新竹市府表示，產業季刊於誠品實體書店及網路書店，以及金石堂及博客來網路書店均有販售；目前市府也正規劃結合新竹市新鮮事及產發處「in新竹」臉書分享報導內容，希望能讓更多的朋友更認識新竹，歡迎對風城有興趣的朋友一窺端倪，並實地體驗風城之美。

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