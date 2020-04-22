汐止律師簡榮宗熱心助地方　斥資設置抗菌「二氧化氯」機免費供民眾取用

▲ 汐止律師簡榮宗熱心助地方，斥資設置抗菌「二氧化氯」機...免費供民眾取用。律師簡榮宗（左）、新北市里長聯誼會會長陳有諒（中）、新北市議員白珮茹（右）。（圖／律師簡榮宗提供）

記者郭世賢／新北報導

海軍敦睦艦隊磐石艦恐爆發新冠肺炎群聚感染，目前已累計24人確診新冠肺炎，民眾人心惶惶。簡榮宗律師為此斥資設置抗菌「二氧化氯」自動取用機檯，讓新北市汐止區的民眾24小時都可以免費取用抗菌液，減輕基層里長及人員的負擔。

律師簡榮宗表示，2019年立委初選後，他一直思考能為七星區做些什麼，也未間斷對地方的服務。因此和新北市議員白珮茹合作開辦免費法律諮詢，未來也會將法律諮詢逐步拓展到瑞芳、萬里等地。

簡榮宗指出，自從疫情爆發後，防疫物資欠缺，政府又未有效管控，為了發放抗菌液給民眾，讓基層里長疲於奔命，他為此相當心疼。因此他斥資設置滅菌水取用機，希望鄉親能都健康、平安。

議員白珮茹表示，簡律師是汐止人的好朋友，一向熱心助人。除了公益法律諮詢外，這次更跟她合作設置抗菌液免費取用機，並歡迎有需要的民眾可以到新北市汐止區康寧街589號服務處自行取用。

機台廠商微物聯科技股份有限公司執行長鄭豪裕表示，這是全台首創的抗菌液自動取用機，抗菌液成份主要是二氧化氯並通過SGS認證，桃園國際機場也用二氧化氯消毒，因此他相信抗菌液品質，並請民眾前來取用。

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