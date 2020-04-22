南韓搶救失業率！提供50萬就業機會　無薪假補助「政府出9成」

▲ 南韓總統文在寅搶救失業率。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社首爾22日綜合外電報導

韓國總統文在寅今天表示，針對疫情導致的經濟危機及就業問題，將設置40兆韓元規模的核心產業穩定基金，另對緊急僱用穩定對策投入10兆韓元，並承諾提供50萬個政府工作機會。

韓聯社報導，文在寅今天在青瓦台第5次召開會議，討論因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）造成的經濟危機應對方案，對韓國經濟有莫大影響，且可能衝擊就業狀況的航空、海運、汽車、造船、機械業等核心產業被列為優先支援對象。

文在寅表示，對企業不只是暫時性的金流支援，而是要進一步以出資、支付擔保等各種方式「總動員」；但相對的，文在寅也要求企業負起相對應的責任，包括維持僱用人數、努力自救、分享利益等。

為解決經濟危機下的就業問題，緊急僱用穩定對策將投入10兆韓元，在不解僱員工的狀況下，員工無薪假的休假津貼最高可由政府支援9成，針對過去遭忽略的自由業者、特殊僱用勞工、小商販等，也將發給3個月內50萬韓元的僱用穩定支援金。

此外，文在寅也承諾由政府提供50萬個工作機會。

文在寅政府先前已為緊急災難支援金等救經濟方案提出2次追加預算案，文在寅也要求相關單位為今天會中決議事項盡快提出第3次追加預算案。

根據17日發布的就業動向統計，韓國3月就業人數2660.9萬人，較去年同月減少19.5萬人，是2009年全球金融危機以來最多。（譯者：廖禹揚／核稿：林治平）