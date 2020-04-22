誰決定敦睦艦隊700官兵就地解散？　下令者找到了

▲嚴德發。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，由於艦隊15日在岸邊6天隔離期滿後，700多名官兵就地解散，遭質疑成為防疫大破口。海軍敦睦艦隊支隊長陳道輝表示就地解散是「奉令執行」，國防部長嚴德發在答詢國民黨立委呂玉玲時，證實執行面是艦指部決定。

國防部22日到立法院外交及國防委員會備詢，支隊長陳道輝稍早透過電話說明。呂玉玲詢問，靠岸後隔離6天後，是否自行決定解散？陳道輝說「我沒這個權限」、「我奉令執行」。

至於解散前是否有和國防部報告？陳道輝表示他不能說明，「但我表現的沒有按照我自己的想法去做，我按照命令執行。」

呂玉玲質詢時表示，陳道輝的勇氣向大家報告，也還他一個清白，知道15日靠岸港口隔離後就地解散，並不是他的權限，不是他做決定的。

呂玉玲再次詢問嚴德發是誰決定就地解散？嚴德發才鬆口回應，「整個執行面是艦隊指揮部 ，是艦指部，因為14日已完成聯合檢疫。」

呂玉玲追問，解散之前，有沒有請示國防部和疫情中心？嚴德發表示「沒有」，周志浩也說「沒有接到這方面的訊息。」

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