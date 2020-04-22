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國防部成眾矢之的　羅智強批：蔡英文就不離譜？

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▲羅智強、蔡英文。（圖／記者黃國霖攝、ETtoday攝影中心攝）

▲羅智強、蔡英文。（圖／記者黃國霖攝、ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

敦睦艦隊爆發集體染疫迄今28人確診，總統蔡英文不僅數次對該事件在臉書做出回應，還於22日召開記者會強調身為三軍統帥，國軍的事就是自己的責任。但台北市議員羅智強相當不滿蔡英文處理該案件的態度，直酸「說個笑話，蔡英文是三軍統帥」。

羅智強22日在臉書直指，「國防部離譜，蔡英文就不離譜？」，在防疫順向時，蔡英文從沒一天忘記出來收割防疫成果，「這一點沒話説，因為，蔡英文是國家領導人」，政府防疫有成，她本來就有概括的功勞，當之無愧；但現在磐石艦出包了，「蔡英文的次元刀立刻出鞘，所有的責任全指向國防部」，她還在臉書發文，要「國防部應坦誠面對問題」，翻成白話就是「那是國防部的事，不關她的事」。

羅智強表示，國防、兩岸、外交是總統職權，重要的軍事議題，都會提報總統府的軍事會談中討論，而國防部長嚴德發也坦承2月19日曾透過軍事會談，向蔡英文報告敦睦遠航的規畫案，蔡英文表示尊重。羅批評「我想請問，嚴德發報告時，總統和他的國安幕僚們都睡了嗎？」

羅智強說，對於疫情當頭，敦睦遠航仍繼續執行的決策，「蔡英文和她的國安幕僚是沒有表示意見？是表達不同意？還是壓根就是蔡英文和她的國安幕僚，押著嚴德發要艦隊出發？只有天知、嚴知、蔡英文知」。

羅智強強烈質疑，「我不相信」，蔡英文和國安幕僚們，這麼重要事件，連這一點政治敏感度和判斷力都沒有，在國軍都已頒布出國禁令時，把700多名海軍子弟送到風險未卜的海外？

羅智強指責，如果蔡英文和她的國安幕僚，連最基本的把關和判斷力都沒有，「現在有資格一副一推二五六不關我事的態度，把責任撇得一乾二淨，當做不關自己的事？」蔡英文，妳是三軍統帥，「有功妳攬，有過人扛，蔡總統，妳可以有點擔當嗎？」

▲羅智強批評蔡英文處理敦睦艦隊染疫的態度。（圖／翻攝羅智強臉書）

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