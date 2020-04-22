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哈爾濱加強管制！　禁止非本社區人車進入「舉報每人獎賞3000」

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▲哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

▲哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

哈爾濱近來爆出多起新冠肺炎群聚感染案例，為了防止疫情持續蔓延，哈爾濱市22日發佈新規定，「禁止非本村、社區(住宅小區)人員和車輛進入」，實施防輸入、守住門、管好人、禁聚集等九條管控辦法。

根據「中新社」報導，哈爾濱市出台《關於進一步強化新冠肺炎疫情防控措施的意見》，與邊檢、海關、航空、鐵路等部門建立情報互通機制，確保在第一時間精準掌握境外和國內疫情重點地區到哈人員信息。

對境外入哈人員和國內疫情重點地區進入哈市人員，一律按照國家和省相關規定進行隔離管理。根據國內學校疫情防控安排，要求境外的來哈留學生和外籍教師在接到正式開學通知前不得提前返校。

哈爾濱市所有村、社區（住宅小區）的進出口，要安排專人或流動人員值班值守，堅持「嚴進寬出」，人員進入必須「掃龍江健康碼+測溫+戴口罩」；各村、社區(住宅小區)一律禁止非本村、社區(住宅小區)人員和車輛進入。快遞、外賣等集中到村、社區(住宅小區)防疫卡點，消毒後由居民取走。發熱病人外出看病，要由村(社區)專人做好個人防護，用專車直接送到設有發熱門診的醫院就診。

此外，哈爾濱也嚴防各類聚集，以戶為單位，嚴格禁止城鄉居民探親、串門、打牌、聚餐、聚集。進入商場、超市、農貿市場等人流密集場所，嚴格執行「掃龍江健康碼+測溫+戴口罩」；婚喪嫁娶不操辦；各類演出、賽事、論壇、展會等大型活動停辦。

對所有確診病例、疑似病例、無症狀感染者的密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者，全部按境外入哈人員進行隔離管控和醫學檢測，確保無遺漏。對確診病例、疑似病例、無症狀感染者住所樓棟單元實行為期14天的全封控管理

對因疫情防控措施落實不到位而導致疫情蔓延擴散的，要追究相關人員和單位責任，凡舉報查證屬實的、未曾登記掌握的，每人給予獎勵3000元，並為其保密。所有藥店對前來購買退燒藥、止咳藥、抗病毒藥的人員，要登記購買人的姓名、身份證號、家庭詳細住址、電話號碼、所購藥品名稱和數量，並落實報告責任。

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