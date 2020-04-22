審查完成！交通部通過近500億紓困貸款　搶救11家航空業者

▲受到疫情影響，桃園機場停機坪停滿各航空公司飛機。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）對全球航空產業造成巨大衝擊，針對航空產業500億元專案融資貸款，交通部審查小組今（22）日已完成審查，協助國籍民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業等共11家業者取得資金活水。



航空業受到疫情衝擊，交通部長林佳龍3月起多次主動邀集航空產業負責人，了解航空產業面臨困境，在行政院蘇院長大力支持下，向總統報告由政府提供航空產業500億元之專案融通貸款保證，並獲總統親自拍板定案。

交通部與經濟部、財政部、金融監督管理委員會、公股銀行及財團法人中小企業信用保證基金等單位通力合作，首創由航空集團提出申貸並由政府進行聯審之機制，由業者先行提出應變計畫及財務需求經承貸銀行初審後，再分送交通部及信保基金設立之聯合審查平台，以公開透明之機制，加速審查作業。

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▲疫情衝擊導致出入境人數創有史以來新低，桃園機場趁航班量減少時機，展開多項整修工程。（圖／桃機提供）



交通部表示，今（22）日密集召開3場次航空產業融通貸款審查小組會議，審查小組由具會計、銀行及信保等背景之專家組成，並由交通部次長黃玉霖擔任召集人，提出融通貸款需求包含國籍民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業等共11家業者，經審查小組審查通過融通貸款需求總額共計新台幣498.2億元。

這次審查結果將由民航局以書面通知申請業者、承貸銀行及財團法人中小企業信用保證基金辦理後續相關作業，預計最快4月底由信保基金完成後續聯審作業後，業者即可與承貸銀行順利完成簽約並取得融通貸款，另此次貸款業者也可同時申請利息補貼。

▲機場航班量暴跌，交通部通過近500億紓困貸款，搶救11家航空業者。（圖／桃機提供）



林佳龍強調，台灣是海島型國家，航空產業是台灣經濟發展的火車頭，在航空業面對到空前未有危機，生死存亡之際，交通部在第一時間即超前部署提出多項紓困措施，並即時展開對航空公司之大型融資紓困，讓業者能儘速取得維持營運所需資金，協助航空公司共度難關，並讓航空從業人員安心和放心。