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疫情影響！暴力恐嚇討債增多　台中警檢肅72黑幫到案

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記者唐詠絮、白珈陽／台中報導

台中市警局為免黑幫趁疫作亂，影響治安，針對轄內黑道幫派分子持續打擊、檢肅，統計今年1月至4月21日止，共計檢肅黑道幫派治平目標10名，共犯62名，其中涉及暴力討債及恐嚇取財就有7件，據警方研判有可能與防疫期間經濟陷入困頓，轉向地下錢莊借貸進而衍生暴力討債有關。

▲台中市防疫期間警方檢肅掃黑。（圖／台中市警察局提供）

▲台中市防疫期間警方檢肅掃黑。（圖／民眾提供，以下同）

▲台中市防疫期間警方檢肅掃黑。（圖／台中市警察局提供）

台中第二分局於4月8日檢肅郭姓嫌犯及成員8名，渠等專營地下錢莊貸放重利進而實施暴力討債。另刑事警察大隊偵查第五隊於4月15日檢肅施姓嫌犯及3名成員到案，施嫌夥同黃姓女友設局以仙人跳色誘被害人為手段，事先率眾持木棍、石頭等兇器埋伏於汽車旅館，俟被害人前往赴約時，隨即脅迫被害人交付現金和解，其犯罪行為著實惡劣。

▲台中市防疫期間警方檢肅掃黑。（圖／台中市警察局提供）

警方指出，鑑於目前全球與台灣地區受到新冠肺炎疫情影響，造成犯罪種類消長，口罩詐騙及散布假訊息案件增加，中市警方對於疫情引發之各類型犯罪，除全力積極予以偵破外，另研判民眾可能因經濟陷入困頓，轉向地下錢莊借貸進而衍生暴力討債等情事發生，故動員所屬警力持續掃蕩、檢肅，剷除黑道暴力犯罪組織及成員，經深入分析已檢肅到案10件案件中，涉及暴力討債及恐嚇取財即有7件。

▲台中市防疫期間警方檢肅掃黑。（圖／台中市警察局提供）


掃黑工作向為政府施政之重點工作，中市警局將秉持「防疫期間治安無空窗 掃黑工作不間斷」原則，要求所屬持續分析治安趨勢變化，精進防制黑道幫派犯罪策略，並督促整合各分局充分發揮團隊力量，深入調查監控轄內黑道幫派及其成員，蒐集不法活動情資，全力掃蕩，以保障民眾免於遭受黑道幫派恐嚇滋擾、暴力威脅，建構安全祥和的生活環境。

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