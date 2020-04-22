717人緊急召回地點橫掃14縣市10學校　國防部回應了

▲軍車抵達高雄隔離所。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者蘇晏男／台北報導



海軍敦睦艦隊目前共27人染疫，國防部18日緊急召返717名艦隊官兵送至檢疫所隔離，集結地點共19處，遍及全台14縣市，其中包括10所國中小及高中職，但據悉國防部未告知所在地縣市政府及學校，引發外界抨擊。對此，國防部22日表示，因當時有時間壓力，急於將同仁招回，所以任務規劃未儘周全，事先未能與相關單位溝通協調，造成社會大眾擔憂與困擾，海軍表達歉意。

國防部指出，18日支隊官兵發生確診病例，即遵國防部指導，同步成立應變中心，指導處置作為有：1、已休假返家人員在家待命，要求不得搭乘任何大眾交通工具，並與家屬保持距離、配戴口罩；2、相關資訊一律由中央流行疫情指揮中心發布；3.調查個人接觸史；4、三艘任務艦與碼頭周遭環境實施全面消毒；5、要求全軍配戴口罩；6、依CDC指導完成檢疫隔離所人員安置分配及後續集結點與接駁人員規劃。

國防部表示，完成人員運輸計畫，檢派專車將支隊717員，除各艦9員留艦隔離外，送至7處檢疫所隔離，並管制完成採檢；另增派7名上校，至各檢疫所配合應變中心協處。

針對集結地點選用，國防部指出，第一，以最短時間、最少集結人數，迅速完成集合，以減少官兵在外接觸範圍；第二，集合地點以場地空曠、通風良好及地標明顯、易於辨識、不易混淆之地點；第三，因當時有時間壓力，必須於最短時間內，急於將同仁招回，因此任務規劃未儘周全，事先未能與相關單位溝通協調，造成社會大眾擔憂與困擾，海軍在此表達歉意。

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