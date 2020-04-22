雲端最前線／懲處「六顆星」國防部承認4缺失道歉

新聞節目中心／綜合報導

磐石艦27人染疫，讓國軍遭到社會各界撻伐。國防部21日晚間緊急召開記者會，嚴德發率多名將官向社會大眾道歉，坦承艦隊有4項缺失，其中第一項就是「支隊長疫情通報不落實」，引發網友討論。《雲端最前線》22日邀請前立法委員沈富雄、立法委員馬文君、全球防衛雜誌總編輯陳國銘以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文發表談話。（圖／記者陶本和攝）

磐石艦爆群聚感染，除了防堵疫情，各界也相當關注到底是誰的責任，總統蔡英文22日召開臨時記者會強調「國軍的事就是她的責任。」並向國人保證絕對不會護短，針對疫情期間仍決定出航質疑，也表示因為國際情勢，必須正常戰備，至於是誰核定任務？總統也強調國防部長嚴德發有在例行會議上報告，她給予尊重。

磐石艦又新增3人確診，匡列地點持續增加，相關接觸者也不斷擴大，各地縣市政府如臨大敵，台南市長黃偉哲砲轟磐石艦出包「罄竹難書」，五一連假將會視疫情發展評估是否取消，未來更不排除封城，宜蘭也傳出已有相關計畫，至於確診官兵數最多的高雄，韓國瑜則未出席臨時會。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。