快訊／敦睦艦隊除了帛琉還去了別的地方？　蔡英文回應了

▲總統蔡英文發表談話。（圖／記者攝影中心攝）

記者張乃文／台北報導

國軍敦睦艦隊磐石艦爆發肺炎疫情，國防部長嚴德發21日晚間率一級主官鞠躬道歉，也表示已向總統蔡英文自行處分。蔡英文22日上午於總統府敞廳談話親上火線，向國人道歉。針對日前民進黨立委王定宇透露，有「機密行程」一事，蔡英文表示，不方便在公開場合說，但強調除了帛琉，艦隊沒有去其他地方。

媒體問及此次遠訓，海軍回程後卻爆確診案例，但在帛琉當地是零確診的情況下，有立委透露海軍出航另有機密任務是否有所關聯？蔡英文回應，敦睦艦隊是歷年都有的演訓，而且是非常重要的。她說，此行是有些比較特殊的任務，但不方便在公開場合說明。不過蔡英文也強調，除了帛琉，艦隊並沒有到其他地方。

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