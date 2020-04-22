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出院患者體內有「特異性抗體」！　專家：復陽者仍有傳播風險

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▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲大陸新冠肺炎疫情趨緩。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎病毒狡猾，出院患者「復陽」情況備受關注。對此，大陸國家衛健委專家在21日的發佈會上指出，出院患者作為康復期的患者，體內已經有特異性的抗體，使得他能夠像正常人一樣生活，不會造成感染他人的現象，不過「復陽」患者仍可能有傳染性、有傳播風險。

大陸國務院聯防聯控機制21日舉行發佈會。針對患者「復陽」的問題，北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，一般情況下，新冠肺炎復陽患者都沒有明顯的臨床表現，大部分復陽患者都沒有症狀，只是核酸檢測出現陽性，也有極個別的會出現一些症狀，但是病情惡化的病例非常少，「因為復陽仍可能有傳染性、有傳播風險，所以要到定點醫院進行隔離觀察。」

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲所有的患者當中，輕型和普通型佔80%以上。（圖／路透社）

對於目前的疫情，大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅指出，防控的形勢總體向好，現在有7.7萬多名的治癒患者已經出院，治癒率達到94%以上；目前來看，所有的患者當中，輕型和普通型佔絕大多數，佔80%以上，患者的臨床症狀不是很典型，數據分析顯示，發熱大概佔80%。

從兒童病例來看，總體病情較輕，重型和危重型的例數比較少。郭燕紅表示，有專家分析，這可能與兒童自身免疫系統尚未發育健全有關，感染新型冠狀病毒之後，機體的炎症因數風暴可能相對較輕。另外，對於兒童來講，他的就診更為及時，因此也佐證了早診早治是保證診療效果的重要因素。

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