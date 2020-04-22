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世界地球日50年　慈濟與移民署素食環保護地球

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▲▼「422世界地球日」屆滿五十周年，現正值全球新冠肺炎持續蔓延之際，慈濟志工前往移民署，獲得近400位同仁響應茹素飲食、健康防疫。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　 文／林佳予

「422世界地球日」今日五十周年！現正值全球新冠肺炎持續蔓延之際，各國皆深受其害，除了落實政府規定的正確防疫措施，慈濟基金會也積極向社會大眾推廣齋戒茹素防疫，並帶動各界誠心匯聚善念祈禱平安，慈濟志工供齋行動在今天特地前往移民署，獲得近400位同仁響應茹素飲食、健康防疫、愛護地球，希望推廣齋戒，愛心祈福防疫。

氣候變遷、極端天氣、全球暖化等等，是每一位生活在地球上的人所正面臨的現況與問題，「如何救地球？」其實只要茹素，人人從飲食改變開始，就能扭轉地球的命運，對應現在防疫期間，慈濟基金會呼籲「同心共濟弭災疫」，五穀雜糧是天地滋養人類最好的糧食，人人茹素有益身心健康，面對這一波疫情，祈願大眾能真正的從心醒悟，自省飲食生活習慣，所謂病從口入，「齋戒茹素才是根本之道」。

慈濟基金會志工提供移民署近400份素食便當，在移民署臺北市服務站分享，倡導響應素食增加身體健康，提升免疫力進而抵抗疫情。移民署主任秘書林興春強調「現在是防疫的非常時期！」素食可淨化人心，藉由世界地球日的時刻，感謝慈濟提供素食便當，共同為臺灣、世界消弭疫情祈福、祈禱，也希望因緣積聚，傳遞人情的溫暖。

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▲▼「422世界地球日」屆滿五十周年，現正值全球新冠肺炎持續蔓延之際，慈濟志工前往移民署，獲得近400位同仁響應茹素飲食、健康防疫。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟志工供齋行動在今天特地前往移民署，獲得近400位同仁響應茹素飲食、健康防疫、愛護地球。

慈濟基金會除了此次捐贈素食便當外，先前已陸續捐贈移民署口罩2萬片、口罩套250副、防護面罩500個、噴罐酒精300個、醫療級手套800支、額溫槍及防護衣等防疫物資給移民署第一線防疫人員使用，日後並將依需求持續提供，讓基層人員備感窩心。

慈濟志工代表楊茹云師姊表示，她認為防疫的妙方有齋戒還有祈禱，多一人齋戒，就多一份福份，尊重生命，就能回向健康；而祈禱能凝聚善的力量，消退惡的力量，「期許有更多人加入吃素救地球的行列」。

▲▼「422世界地球日」屆滿五十周年，現正值全球新冠肺炎持續蔓延之際，慈濟志工前往移民署，獲得近400位同仁響應茹素飲食、健康防疫。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟志工提供移民署近400份素食便當，在移民署臺北市服務站分享，倡導響應素食增加身體健康，提升免疫力進而抵抗疫情。

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