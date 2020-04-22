補貼擴大！小黃電動車也能領「每月2千充電費」　使用期限再延到明年6月底

▲交通部祭出計程車油料補貼。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情造成計程車營運困難，交通部為協助減輕計程車營運成本，自4月起至9月期間，補貼計程車每輛每月2,000元加油額度。今（22）日再公告修改規定，擴大納入電動計程車也能領每月2,000元充電補貼，另再放寬未使用額度使用期限至2021年6月底。

交通部今（22）日公告協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響計程車油料及充電費用補貼作業要點修正規定，在油料補貼部分，擴大納入電動計程車，受補貼計程車若為電動車者，得憑充電發票或繳費證明向執行機關所屬各區監理所申請補貼。

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此外，原先未用完額度原本規劃可用到年底，但因計程車業者反應現在生意差、載不到客人，這次也再度修正，各月份補貼額度未於當月份用罄者，得延長使用期限至2021年6月30日。

▲計程車油料補貼上路後，已有約8.3萬件申請。（圖／記者李宜秦攝）

公路總局統計，截至4月22日中午12時，已有8.3萬件計程車駕駛人申請油料補貼。針對油料補貼措施部分，公路總局也呼籲，尚未申請加油卡之計程車駕駛人可儘速提出申請，相關申辦地點、程序及相關作業，依各油品公司之規定辦理，後續倘有計程車補助相關問題可以洽詢中油（02-87898989）、台塑公司（02-27122211）及公路總局（02-23070123#3600、3607）。

▲計程車油料補貼。（圖／公路總局提供）