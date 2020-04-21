湖北「類包機」229人抵台！華航空服與機師開心揮手、比讚

記者陳雕文、邱茀濱／桃園報導

【00：05更新】

229名國人已於昨（21）日晚間11點30分左右，順利乘坐共13輛客運離開桃機，並前往指定檢疫所集中隔離。現場還有3輛救護車離開。

第二批湖北「類包機」第二架次航班搭載的229名國人，已於21日晚間9時許降落桃園國際機場，乘客下機後先進行消毒，並確認沒有異常後才登上遊覽車，前往指定的檢疫所集中隔離14天。值得注意的是，順利完成接送任務的華航空服員、機師乘坐客運離開時，不僅開心地向記者揮手致意外，還紛紛用大拇指比出一個讚。

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▲華航空服、機師開心向記者揮手致意。（圖／記者陳雕文攝，下同）



華航此航班派出波音777-300ER型客機飛航，因為證件等問題，最後只有229人登機，包括175名成人，53名兒童及1名嬰兒，其中還有1名台中地檢署發布的通緝犯，抵達後會由航警局刑警大隊負責拘提與檢察官遠端偵訊。

飛機降落後，拖往台灣飛機維修公司維修棚先讓旅客下機，才進行消毒、通關和檢疫等工作。旅客要先確認個人健康狀況，在被確認無異常後，才能分批上客運，最後再前往指定的檢疫所集中隔離14天。若發現異常，當場由救護車送醫。

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會上說明，第二批首架次湖北類包機昨晚從上海起飛後，已順利抵達桃園機場，共有231名旅客，38人是12歲以下兒童，12名65歲以上長者，最高齡為90歲，另有1名孕婦、2名行動不便者。

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