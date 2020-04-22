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軍方沒公布新增足跡地點　盧秀燕怒批散播感染種子：可惡至極！

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▲盧秀燕要求軍方一次公布，不要擠牙膏。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕認為軍方在全台散播風險種子，可惡至極。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國防部21日晚間公布全國19處官兵集合地點，其中，只提及台中市新增1地，有4人在烏日區東園國小，但是在校內或校外，並未明講確定地點，當地東園里長張有誠表示，里內沒有職業軍人，校長說，當天沒有人進入校內，校外監視器也沒有拍到，市長盧秀燕22日一大早到校外視察，痛批軍方在全台各地散播感染種子，只會擠牙膏透露，可惡至極。

▲盧秀燕要求軍方一次公布，不要擠牙膏。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕出面安撫社區居民。

衛生局長曾梓展表示，昨晚接獲國防部通知，台中市的官兵集合地點除了台中一中外面之外，還有烏日區東園國小，但只知是東園國小，不知在國小內或外，也不知是在外面哪裡？

▲盧秀燕要求軍方一次公布，不要擠牙膏。（圖／記者鄧木卿攝）

▲東園里長張有城說，里內沒有職業軍人。

教育局長楊振昇和東園國小校長也說，當天是周末，學校沒上學，校門關閉，也有警衛值班，從校園監視器沒看到有人進入，也拍不到校園外的何處集合，造成師生和家長擔心，上午有3人請假，學校已做好一切消毒和安撫學生工作。

東園里長張有城說，昨晚得知有官兵在學校集合後，接到非常多里民電話，經過馬上查證，發現里內目前根本沒有人是職業軍人，隔壁的溪埧里也沒有，他為求慎重，一大早就進行社區全面消毒，如果真的要集合，也會選在寬廣的大馬路，而不是在狹窄的校門口前，他呼籲里民，應該是假消息，大家不要擔心。

盧秀燕昨晚得知後，上午9點趕緊到學校了解，她說，在沒有獲得證實和確切地點前，寧願超前，寧願over，也不能疏忽掉，已請清潔人員連夜大消毒，整個社區非常緊張，她來安撫師生和居民心裡，她說，既然都已經發生了，軍方就該清楚答覆，讓市府好好善後，好好補破網，因為防疫工作非常辛苦。

盧還批評軍方，既然是要召回有確診疑慮官兵，怎麼會有全台19個集合地點，讓感染風險的種子到處撒，提高風險，她要求軍方確實給資料，不要每天像擠牙膏，一點一點擠，因為消毒工程很大。

至於政風處1名和確診官兵喝咖啡而被居家隔離一事，經過二採是陰性，不過，為求安全起見，該同事和其它65個自主管理、居家辦公者，都是下周一上班。

台中市目前公布確診足跡累計14處，包括沙鹿區85度C、歐奇牛排店、家樂福、清水華得來飲料店、台中一中校園外、手機夢工廠清水店、確診官兵的梧棲祖父母家、清水區農會（ATM）、沙鹿區高登汽車修車廠、周媽媽韓式炸醬麵，7-11一中門市、7-11沙鹿區保屏門市、全家便利商店一中漾店、I-PLAZA3樓廁所。

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