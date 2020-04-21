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台南藍軍怒批敦睦艦案　蔡英文政府欠國人更欠台南人一個道歉

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▲台南市議會國民黨團書記長王家貞怒批敦睦艦案，蔡英文政府欠國人，更欠台南人一個道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團書記長王家貞怒批敦睦艦案，蔡英文政府欠國人，更欠台南人一個道歉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市因為海軍敦睦艦隊確診官兵足跡，再次上了國家級警訊，台南市議會國民黨團指出，接到警訊者都驚恐不已，警訊中完全不提在何處跟確診者接觸？書記長王家貞砲轟民進黨蔡英文是三軍統帥，玩弄國軍，硬讓敦睦艦在全球近79個國家爆發新冠疫情中出航，大玩口罩外交，卻不給國軍1人1片口罩。

台南市議會國民黨團書記長王家貞指出，敦睦艦沒有民進黨政府同意敢出航嗎？現在出了疫情卻全推給國軍，敦睦艦案，戳破民進黨的謊言和神話，民進黨蔡英文欠國人一個道歉，更欠倒楣的台南人一個道歉。

王家貞憤怒地指出，之前清明連假，中央疫情指揮中心發出全在南部的11個旅遊景點警報，台南市居然上榜3個，同時間好多縣市夜市、老街或是菜市場，人潮都比台南市多，中央疫情中心都沒點名，卻選中台南市3個點，警示標準何在？南部人真的好欺侮嗎？連台南市長黃偉哲都「逆時中」地批評，旅遊警報根本是亂槍打鳥，台南鄉親對於黃偉哲市長「逆時中」，勇氣都大大比讚。

王家貞說，現在國家級警訊又再響起，因為敦睦艦隊官兵染疫，民進黨蔡文政府發出高達20多萬通的簡訊，因為確診官兵足跡到過台南，很多台南鄉親就收到國家警訊，鄉親們驚恐不已，因為警訊僅告知「跟新冠肺炎確診個案同時位於同一地點，請注意自身健康狀況，不適要就醫」，到底在那一個地點，為什麼不說？原本以為民進黨蔡英文政府守的不錯，連兩天0確診，誰知敦睦艦官兵確診案，戳破民進黨的謊言和神話。

王家貞指出，國民黨團4月中旬記者會早就為國軍叫屈，當時李鎮國議員就批民進黨蔡英文政府罔顧民意，執政以來都是民進黨說了算，民進黨說口罩充足是騙人的，18萬軍人，只給軍方17000片口罩，黑幕被揭發，軍人也只有47000片口罩，不是每位保家衛國的軍人都有口罩可戴。

現在敦睦艦官兵確診，書記長王家貞表示，民進黨中央發20多萬通警訊，不說明在那一個地點，引發鄉親恐慌不安，讓人氣憤，民進黨蔡英文政府推諉的作為更讓人不齒，敦睦艦肩負著國安、外交的國家任務，蔡英文是三軍統帥，在公主號等遊輪悲劇爆發，全球79個國家新冠肺炎疫情蔓延之際，民進黨政府居然讓敦睦艦出航，玩弄糟蹋國軍，如果敦睦艦沒有獲得蔡英文三軍統帥同意出航，蔡英文還會笑著在高雄左營大陣仗的迎接全艦的官兵嗎？現在敦睦艦官兵確診，民進黨蔡英文政府居然立刻檢討國軍不檢討民進黨自己，讓敦睦艦官兵為民進黨為蔡英文揹上黑鍋，台南市議會國民黨團真是為保家衛國的國軍叫屈，更為深陷恐慌的台南鄉親不捨，民進黨蔡英文政府欠國人一個道歉，更欠台南人一個道歉。

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