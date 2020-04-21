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磐石艦成防疫破口！陳時中「當然緊張」　全國基層診所醫師喊話3字暖回應

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▲基層診所醫師前往拜會行政院副院長陳其邁，表達願意協助這次磐石艦引發的新冠肺炎感染風險 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲基層診所醫師拜會行政院副院長陳其邁，表達願意協助磐石艦引發的新冠肺炎感染風險 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情持續延燒，海軍敦睦艦隊傳出20多位軍兵新冠肺炎群聚感染事件，身為防疫第一線的基層診所總動員，中華民國診所協會全國聯合會在17日拜會行政院副院長陳其邁時強調Clinics Can Help，在關鍵時刻診所醫師將齊心抗疫，配合政府防疫政策全力守住社區居民健康第一線。

診所協會全聯會理事長塗勝雄、副理事長蕭敦仁、陳俊宏、鄭熙騰、蔡昌學，以及高雄市診所協會理事長楊宜璋、醫師公會全國聯合會副秘書長林工凱、診協全聯會秘書長黃致仰一行8人，在蔡昌學副理事長的策劃安排下在17日拜會陳其邁副院長時提出「Clinics Can Help」，表示面對隨時可能疫情爆發的關鍵點，基層診所提出將以「醫療群」為單位，配合政策在足夠防護情況下，願意為「分級防疫」提供無私無我的犧牲奉獻。

請繼續往下閱讀...

楊宜璋理事長指出，一旦國內爆發社區感染疫情，診所在分級分流扮演重要角色，社區醫療群可透過遠距醫療而承擔部分居家檢疫、居家隔離及民眾自主健康管理者的居家健康關懷工作，尤其配合政府防疫措施及相關配套的超前部署，醫療群必要時還能支援合作醫院或衛生所進行RT-PCR採檢或血清學快篩檢驗工作。

▲基層診所醫師前往拜會行政院副院長陳其邁，表達願意協助這次磐石艦引發的新冠肺炎感染風險 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲基層診所醫師拜會行政院副院長陳其邁，表達願意協助磐石艦引發的新冠肺炎感染風險 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

鄭熙騰副理事長透露因疫情緣故，基層診所已有零星行政護理櫃檯人員離職，為避免診所倒閉、患者全部湧到大醫院導致防疫缺口，診所經費充足做好清潔消毒工作，才能徹底為防疫把關，讓全民安心就診。陳俊宏副理事長也說，若診所員工染疫，雇主須負擔職災賠償責任，雖然診所員工沒有直接照顧新冠肺炎確診患者，但許多疑似病患多到基層診所就醫，由於無症狀也可能傳染病毒，基層醫護人員隨時暴露在染疫風險，不止防疫物資成本增加，染病風險及賠償責任也很沈重，呼籲政府能否考量現況給予第一線診所風險津貼補助。

另外，蕭敦仁副理事長與醫師公會全聯會林工凱副秘書長也針對醫事稅賦優惠方案提出建議，防疫物資目前除了醫療口罩、少數拋棄式隔離衣有政府配給，診所其實增加了許多成本，如詢問旅遊史、量體溫人力、購買額溫槍、面罩、酒精、漂白水或備用防護衣、補購N95口罩及隔離衣等，這些都會讓醫療執業成本增加，希望政府能調高109年診所執業所得成本，從現行的80%提高至90%，多少能補貼一些防疫風險成本。

面對這次新冠肺炎疫情，全體醫界同心抗疫。蔡昌學副理事長認為，醫護賣命守護全民健康，藥師協助販售口罩，同樣奉獻心力守護社區。對於健保開辦前就一直沿用至今的不合理診療與診察支付點數給付，如果政府有意調整健保總額內藥事服務費支付標準，希望這次也能全面檢討，比照藥師調漲調劑費。

▲基層診所醫師前往拜會行政院副院長陳其邁，表達願意協助這次磐石艦引發的新冠肺炎感染風險 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲基層診所醫師拜會行政院副院長陳其邁，表達願意協助磐石艦引發的新冠肺炎感染風險 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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