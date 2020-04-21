　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文登上《華盛頓郵報》！女性領袖在疫情中是穩定力量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文訪視勞動部「充電再出發訓練計畫」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

我國抗疫表現受到國際肯到，《華盛頓郵報》21日就以「女性領袖在新冠肺炎疫情混亂中是穩定力量」為題報導，大讚蔡英文與有流行病學專業背景的副總統陳建仁果斷採取防疫行動，至今台灣將疫情控制在不到500個確診。

華盛頓郵報》以「女性領袖在新冠肺炎疫情混亂中是穩定力量」（Female world leaders hailed as voices of reason amid the coronavirus chaos）為題，舉出5個國家的女性領袖，除了蔡英文之外，還包括紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）、冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）以及德國總理梅克爾（Angela Merkel）。

該報導指出，今年年初，新型冠狀病毒在中國湖北省迅速傳播，身為自治島的台灣了解迫在眉睫的疫情可能帶來的風險，從中國到台灣旅行很常見，每年有數百萬人在兩地之間旅行。

該報導提到，在蔡英文和有流行病學專業背景陳建仁的領導下，台灣政府很早就採取果斷的措施，試圖限制病毒的傳播，限制許多遊客，並實施新的強制性健康檢查，幾個月後，2300萬人的台灣，目前確診病例不到500人，死亡的有6人。

該報導提及，陳建仁在受訪時也表示台灣多虧在2003年從SARS中學到的經驗，另外，台灣對於疫情因應行動並非毫無爭議，台灣政府一再批評中國，4月初世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指控台灣對他人身攻擊，還進行種族歧視的污衊行動，台灣要求譚德塞道歉，並也指出相關指控毫無根據。

其他人也看了這些…

民進黨挾人數優勢　立院三讀紓困特別預算追加1500億
「安心上工」新北合格者僅492人　侯友宜下令打電話去勞動部反應
磐石艦演變社區感染？　侯友宜強烈建議：中央及各縣市都做好兵推

更多熱門新聞…

新冠肺炎衝擊企業！　指揮中心請中油示範拍攝「持續營運影片」
「口罩實名制3.0」明上路！超商插健保卡就能買　還能隨時換取貨門市
林佳龍令快發每月1萬「小黃救命錢」　監理所10分鐘完成申請、2天就撥款

ET快訊
中職／向桃猿致歉！索沙認了故意丟郭嚴文：與捕手無關
台南新增1官兵確診「9處足跡」曝光！去過成大、百貨公司吃壽喜
《五燈獎》資深主持人病逝！搭檔忍痛證實
3階段「防社區傳染」方案「含封城規劃」　陳時中曝最新進度
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥…還原真實發放狀況

假冒餐廳員工轟高市府防疫　業者：不是我員工！韓市府怒了最高罰300萬

打臉國防部影片曝光　嚴德發漏餡口罩不足、「敦睦官兵健康」海軍參謀長秒答沒問題　

發災難財？　藍委爆防疫車隊運將被剝削50%車資…桃機回應了

北市1例除了去爭鮮⋯還有女友家、洗衣店　黃珊珊揭3項公布標準

蔡英文登上《華盛頓郵報》！女性領袖在疫情中是穩定力量

影／北市找中央討論封城腳本　黃珊珊：兵推過程不會直播

軍方口罩配發引質疑　行政院要求「國防部應誠實調查」

磐石艦聯合醫檢僅「口頭詢問」？劉世芳：當然說沒症狀

LIVE／蘇貞昌下令申貸簡便、銀行大降息　央行總裁楊金龍親上火線

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

曾之喬婚後開聊性事　海芬自爆2年內要完成這件事

吳斯懷「不幸言中」敦睦艦隊出包　網翻出3月關切海軍防疫驚：先知

陳大天爆抄襲IU《Palette》　鬆口道歉：確實有參考他作品

國防部證實磐石艦70人看診5人發燒　立委怒批輕忽「搞得全國雞飛狗跳」

臘腸8+9上身狂敲鐵碗「臉超怒」死亡凝視驚醒爸...網笑：耍流氓？

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥…還原真實發放狀況

假冒餐廳員工轟高市府防疫　業者：不是我員工！韓市府怒了最高罰300萬

打臉國防部影片曝光　嚴德發漏餡口罩不足、「敦睦官兵健康」海軍參謀長秒答沒問題　

發災難財？　藍委爆防疫車隊運將被剝削50%車資…桃機回應了

北市1例除了去爭鮮⋯還有女友家、洗衣店　黃珊珊揭3項公布標準

蔡英文登上《華盛頓郵報》！女性領袖在疫情中是穩定力量

影／北市找中央討論封城腳本　黃珊珊：兵推過程不會直播

軍方口罩配發引質疑　行政院要求「國防部應誠實調查」

磐石艦聯合醫檢僅「口頭詢問」？劉世芳：當然說沒症狀

LIVE／蘇貞昌下令申貸簡便、銀行大降息　央行總裁楊金龍親上火線

不甘「被分手」傳給前女友火熱性愛片　「讓你知道後果」渣男遭提公訴

普丁：2月送給中國200萬個口罩　現在中國給了我們1.5億個

友達充實中期營運資金　簽署完成台銀等15家銀行325億元聯貸案

Smart智富／顏炳立：土地、商辦將是房市的抗疫英雄

國軍「上摩鐵」曝光侵隱私？　丹妮婊姐讚爆「陳時中淡定回應」：他格局好大！

重溫屠龍傳說　《Hundred Soul百魂戰記》攜手《龍之谷》推出聯動企劃

醫護iPhone SE購機再折2千！台灣大力挺防疫英雄

客運上口罩線斷了！他轉乘捷運超慌「手扶著給過嗎」　網激推2招神救援

英國死亡數破1.6萬！伊莉莎白女王「低調慶祝」94歲生日　連禮炮都不要

快訊／未落實口罩分配政策？國防部駁斥…還原真實發放狀況

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

政治熱門新聞

快訊／官兵召回台中一中集合　海軍司令部道歉了

快訊／國防部：敦睦艦隊就診148人、226人次、5發燒

快訊／戰前脫逃指揮中心記者會？　國防部回應了

海基會前發言人管安露病逝　享年50歲

帛琉特種行業成染疫源頭？　名嘴公布地點

敦睦艦隊有機密任務！　王定宇證實了

一張圖看敦睦艦隊45天集體染疫過程

王建煊自曝罹癌　海捐1億元投身公益

陳時中人氣贏過蔡英文　卻輸給第一名的「他」

前台灣省議會議長劉炳偉病逝　享壽67歲

磐石艦染疫讓「罷韓逆轉」　3關鍵再寫紀錄　

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

快訊／立院三讀紓困特別預算追加1500億

確診官兵新北足跡曝光！曾到永和樂華夜市、板橋車站

更多熱門

相關新聞

蔡英文甩鍋國防部？　陳玉珍：對！她應該誠實以對

蔡英文甩鍋國防部？　陳玉珍：對！她應該誠實以對

針對海軍敦睦艦隊磐石艦24人染疫，總統蔡英文要國防部誠實，是不是「甩鍋」 ？國民黨立委陳玉珍21日受訪時直言，「對，我就是這樣覺得」，敦睦艦隊的出訪是不是國安層級會議做的決定，蔡英文應該誠實以對，不要隱瞞。

陳時中人氣贏過蔡英文　卻輸給第一名的「他」

陳時中人氣贏過蔡英文　卻輸給第一名的「他」

吳斯懷：蔡英文一定是敦睦出航決策的最終拍板人

吳斯懷：蔡英文一定是敦睦出航決策的最終拍板人

影／蘇巧慧猜不出這首歌當場下跪向小英道歉

影／蘇巧慧猜不出這首歌當場下跪向小英道歉

調查敦睦艦疫情　蔡英文：誠實以對、不要隱匿

調查敦睦艦疫情　蔡英文：誠實以對、不要隱匿

關鍵字：

蔡英文華盛頓郵報

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

莊人祥：磐石艦確診13官兵「跟女友發生關係」

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

宥勝「全家居家隔離」！擠住露營車當遊民

螢火蟲、人肉滑水道！招待所恐怖玩法

台南女出現症狀　才知與確診者足跡重疊

她遭主管性侵！看著男友哭：我很髒，你還要嗎

早餐店嗆UberEats：嘴巴閉閉乖乖旁邊等　總公司開鍘

張愛雅神預言！　梁云菲熱戀金剛隔1個月分手

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

即／負油價來了　原油首次跌破0元

金正恩傳命危！心血管手術後狀況差

即／確診海軍急約會！黃偉哲驚曝：女友有可能確診

指揮中心3階段「防社區傳染」方案曝光

帥男醫染新冠肺炎　重生後「面目全非」變漆黑

爺爺營區橫著走？孫曬軍階網驚呆

更多

最夯影音

更多
不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD

不夠虔誠...和尚為辣妹要把廟變賣 下秒牧師神補槍！全場笑到崩潰XD
加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

老屁孩越級打怪挑戰「健身教練」攔車打人遭反摔...女友高8度慘叫

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

Ella《青你2》17小時錄到崩潰..狂飆歌提神　和Jony J互聞頭皮..兩人味道一樣重XD

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

前Circus團員定居北歐！曝超狂收入 瑞典「無敵福利」480天有薪育嬰假

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面