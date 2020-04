蔡英文登上《華盛頓郵報》！女性領袖在疫情中是穩定力量

▲總統蔡英文。(圖/記者林敬旻攝)

記者黃巈禾/台北報導

我國抗疫表現受到國際肯到,《華盛頓郵報》21日就以「女性領袖在新冠肺炎疫情混亂中是穩定力量」為題報導,大讚蔡英文與有流行病學專業背景的副總統陳建仁果斷採取防疫行動,至今台灣將疫情控制在不到500個確診。

《華盛頓郵報》以「女性領袖在新冠肺炎疫情混亂中是穩定力量」(Female world leaders hailed as voices of reason amid the coronavirus chaos)為題,舉出5個國家的女性領袖,除了蔡英文之外,還包括紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)、挪威總理瑟爾貝克(Erna Solberg)、冰島總理雅各斯多提爾(Katrin Jakobsdottir)以及德國總理梅克爾(Angela Merkel)。

該報導指出,今年年初,新型冠狀病毒在中國湖北省迅速傳播,身為自治島的台灣了解迫在眉睫的疫情可能帶來的風險,從中國到台灣旅行很常見,每年有數百萬人在兩地之間旅行。

該報導提到,在蔡英文和有流行病學專業背景陳建仁的領導下,台灣政府很早就採取果斷的措施,試圖限制病毒的傳播,限制許多遊客,並實施新的強制性健康檢查,幾個月後,2300萬人的台灣,目前確診病例不到500人,死亡的有6人。

該報導提及,陳建仁在受訪時也表示台灣多虧在2003年從SARS中學到的經驗,另外,台灣對於疫情因應行動並非毫無爭議,台灣政府一再批評中國,4月初世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞指控台灣對他人身攻擊,還進行種族歧視的污衊行動,台灣要求譚德塞道歉,並也指出相關指控毫無根據。

其他人也看了這些…

►民進黨挾人數優勢 立院三讀紓困特別預算追加1500億

►「安心上工」新北合格者僅492人 侯友宜下令打電話去勞動部反應

►磐石艦演變社區感染? 侯友宜強烈建議:中央及各縣市都做好兵推

更多熱門新聞…

►新冠肺炎衝擊企業! 指揮中心請中油示範拍攝「持續營運影片」

►「口罩實名制3.0」明上路!超商插健保卡就能買 還能隨時換取貨門市

►林佳龍令快發每月1萬「小黃救命錢」 監理所10分鐘完成申請、2天就撥款